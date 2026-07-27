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به منظور شفافسازی مالی و تحقق عدالت در زنجیره توزیع سود، طرح «تسهیم فروش بلیت از مبدأ» با حضور رئیس سازمان سینمایی و جمعی از سینماداران، پخشکنندگان و تهیهکنندگان بهصورت رسمی رونمایی و اجرایی شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، در نشست تخصصی بررسی زیرساختهای نوین اقتصادی در سینما، جزئیات طرح جامع «تسهیم فروش بلیت از مبدأ» تشریح شد. این مدل، فرآیند تقسیم درآمدهای حاصل از فروش بلیت را از لحظه تراکنش آغاز کرده و سهم قانونی «سینمادار»، «پخشکننده» و «تهیهکننده» را بهصورت هوشمند و دقیق تفکیک میکند.
زیرساختهای هوشمند؛ کلید رونق اقتصادی
حبیب ایلبیگی، مدیرعامل مؤسسه «سینماشهر»، با تأکید بر ضرورت تحول در زیرساختها بیان کرد: «اجرای این طرح، آغازگر مسیری برای استقرار زیرساختهای هوشمند در سینماهای کشور است. این طرح حاصل خرد جمعی و تخصص فعالان سینماست و هدف نهایی آن، ایجاد شفافیت مالی و تقویت بنیه اقتصادی سینمای ایران است.»
دیدگاههای صنفی؛ از امید تا مطالبه
در ادامه این نشست، نمایندگان صنوف سینمایی ضمن استقبال از این طرح، بر لزوم تداوم اصلاحات ساختاری تأکید کردند.
علی سرتیپی، تهیهکننده و سینمادار، با اشاره به فشارهای اقتصادی ناشی از تورم، گفت: «این طرح گام مثبتی برای همه اضلاع سینماست. با این حال، باید توجه داشت که هزینههای ساخت و نگهداری سینما در شرایط تورمی بسیار بالاست و برای توسعه زیرساختها، نیازمند حمایتهای جدیتری هستیم تا چرخه تولید تا نمایش به سلامت عبور کند.»
منوچهر شاهسواری، تهیهکننده سینما نیز ضمن اشاره به چالشهای کلان اقتصاد سینما تصریح کرد: «طرح تسهیم، مقدمهای ضروری برای بهبود اقتصاد سینماست، اما نباید از صدمات وارد شده به تولید در سالهای اخیر غافل شد؛ رفع این معضلات نیازمند نگاهی جامعتر به اقتصاد کلان سینماست.»
سیدضیاءالدین هاشمی، رئیس جامعه صنفی تهیهکنندگان، نیز با بیان اینکه این طرح یکی از دغدغههای دیرینه تهیهکنندگان بوده است، خاطرنشان کرد: «تحقق این طرح میتواند با حذف تأخیرهای طولانی در بازگشت سرمایه، انگیزهای مضاعف برای تولید فیلمهای باکیفیت و رشد صنعت سینما ایجاد کند.»
تأکید سازمان سینمایی بر تقویت اعتماد عمومی
رئیس سازمان سینمایی در پایان این نشست، اجرای این طرح را عاملی برای کاهش تنشهای مالی و افزایش اعتماد میان ذینفعان دانست. وی تصریح کرد: «با عملیاتی شدن این سامانه، فرآیند محاسبه سود و بازگشت سرمایه با دقت بسیار بالا انجام خواهد شد که نتیجه آن در نهایت به تقویت چرخه تولید و نمایش فیلمهای استاندارد منجر میشود.»
حضور گسترده اهالی سینما در این مراسم، نشاندهنده عزم جدی برای ساماندهی اقتصادی صنعت تصویر در کشور است؛ رویکردی که انتظار میرود با گذشت زمان، زمینهساز رفع ابهامات مالی و پویایی بیشتر سالنهای سینما شود.