به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان گفت: در حمله هفته گذشته دشمن آمریکایی به هرمزگان ۹ پل در شهرستان‌های بندرخمیر، بندرعباس و رودان و دو تونل در مسیر بندرعباس به حاجی آباد آسیب دید.

صفر صادقی پور افزود: با توجه به سفر هفته گذشته معاون اجرایی رئیس جمهور، وزیر راه و شهرسازی و وزیر نیرو امیدواریم به سرعت اعتبار بازسازی سازه های آسیب دیده به هرمزگان اختصاص یابد.

وی گفت: بازسازی پل‌های ارتباطی و تونل در محور ترانزیتی بندرعباس - سیرجان راهگذر شمال - جنوب تا سه ماه آینده تکمیل می‌شود.

صادقی پور افزود: هم اکنون خودرو‌ها و ماشین‌های سنگین در مسیر‌های ایمن و کنار گذر‌ها در حال رفت وآمد هستند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار هرمزگان گفت: رفت وآمد در مسیر راه آهن‌ها در حال انجام است و تعمیرات زیرساخت های این مسیر هم تا دو ماه آینده تکمیل می‌شود.

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صادقی پور گفت: هم اکنون طرح‌های عمرانی استان در حال اجراست.

وی گفت: طرح مسکن ملی در هرمزگان در حال انجام است و امیدواریم تا پایان سال سه هزار واحد مسکونی تحویل متقاضیان شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار هرمزگان افزود: با توجه به آسیب‌های دشمن به بنادر تجاری و صیادی در شهرستان‌های بندرلنگه، سیریک و جاسک، اما همچنان امور بندری در بزرگترین بندر تجاری کشور بندر شهید رجایی در حال اجرا است.