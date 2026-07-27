پخش زنده
امروز: -
در حملات هفته گذشته دشمن تروریستی آمریکا، شش هزار میلیارد تومان به زیر ساختهای هرمزگان خسارت وارد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان گفت: در حمله هفته گذشته دشمن آمریکایی به هرمزگان ۹ پل در شهرستانهای بندرخمیر، بندرعباس و رودان و دو تونل در مسیر بندرعباس به حاجی آباد آسیب دید.
صفر صادقی پور افزود: با توجه به سفر هفته گذشته معاون اجرایی رئیس جمهور، وزیر راه و شهرسازی و وزیر نیرو امیدواریم به سرعت اعتبار بازسازی سازه های آسیب دیده به هرمزگان اختصاص یابد.
وی گفت: بازسازی پلهای ارتباطی و تونل در محور ترانزیتی بندرعباس - سیرجان راهگذر شمال - جنوب تا سه ماه آینده تکمیل میشود.
صادقی پور افزود: هم اکنون خودروها و ماشینهای سنگین در مسیرهای ایمن و کنار گذرها در حال رفت وآمد هستند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار هرمزگان گفت: رفت وآمد در مسیر راه آهنها در حال انجام است و تعمیرات زیرساخت های این مسیر هم تا دو ماه آینده تکمیل میشود.
بیشتر بخوانید؛ اجرای بیش از ۲۰۰ طرح آبرسانی در هرمزگان
صادقی پور گفت: هم اکنون طرحهای عمرانی استان در حال اجراست.
وی گفت: طرح مسکن ملی در هرمزگان در حال انجام است و امیدواریم تا پایان سال سه هزار واحد مسکونی تحویل متقاضیان شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار هرمزگان افزود: با توجه به آسیبهای دشمن به بنادر تجاری و صیادی در شهرستانهای بندرلنگه، سیریک و جاسک، اما همچنان امور بندری در بزرگترین بندر تجاری کشور بندر شهید رجایی در حال اجرا است.