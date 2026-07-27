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وضعیت آب و هوای کشور ۱۴۰۵/۰۵/۰۵

سازمان هواشناسی از وقوع رگبار، رعد و برق و وزش باد موقت در استان های جنوب و جنوب شرق کشور خبر داد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۰۵- ۱۸:۴۶
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برچسب ها: هواشناسی ، وضعیت آب و هوای کشور
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