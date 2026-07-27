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مدیرعامل جمعیت هلالاحمر چهارمحال و بختیاری از امدادرسانی به حادثه واژگونی یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ در محور ایلبگی به چمچنگ شهرستان سامان و رهاسازی یک مصدوم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،بیژن طاهری گفت: خبری مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ در محور ایلبگی به چمچنگ دریافت شد؛ بلافاصله پایگاه امداد و نجات بینشهری شهدای سامان اعلام شد و بلافاصله یک تیم عملیاتی به محل حادثه اعزام شد.
وی افزود: نجاتگران هلالاحمر پس از حضور در محل، با ارزیابی صحنه، ایمنسازی خودرو و تثبیت شرایط، با توجه به محبوس شدن مصدوم در داخل خودرو، عملیات رهاسازی را با استفاده از تجهیزات تخصصی نجات انجام دادند.
طاهری افزود: مصدوم این حادثه پس از رهاسازی برای ادامه روند درمان به عوامل اورژانس ۱۱۵ تحویل داده شد.