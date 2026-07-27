برگزاری کنگره بینالمللی حضرت بیبی حکیمه در کهگیلویه و بویراحمد
پیش از برگزاری کنگره بین المللی حضرت بیبی حکیمه سلام الله علیها در کهگیلویه و بویراحمد چهار پیشهمایش علمی در این زمینه برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، دبیر علمی کنگره بینالمللی حضرت بیبی حکیمه(س) با اشاره به برنامههای پیشبینیشده برای این کنگره گفت: پیش از برگزاری کنگره اصلی، چهار پیشهمایش علمی برگزار میشود؛
نصیرالاسلامی افزود: نخستین پیشهمایش امروز پنجم مردادماه ۱۴۰۵ در تهران برگزار شد.
وی ادامه داد: دومین پیشهمایش مهرماه در مشهد مقدس، سومین پیشهمایش آذرماه در قم و چهارمین پیشهمایش بهمنماه در یاسوج برگزار می شود.
دبیر علمی کنگره بینالمللی حضرت بیبی حکیمه(س) اضافه کرد: کنگره بینالمللی حضرت بیبی حکیمه(س) نیز اسفندماه ۱۴۰۵ در جوار بارگاه مطهر آن حضرت در شهرستان گچساران استان کهگیلویه و بویراحمد برگزار میشود