افزایش ۲۲ درصدی ظرفیت نصب نیروگاه خورشیدی امسال در گلستان
ظرفیت نصب نیروگاه خورشیدی امسال درگلستان ۲۲ درصد افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ ظرفیت نصب نیروگاه خورشیدی امسال درگلستان ۲۲ درصد افزایش یافته است.
وزارت نیرو به متقاضیان احداث نیروگاه های خورشیدی خانگی در گلستان تسهیلات پرداخت می کند.
کوهساری مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع نیروی برق گلستان گفت : علاقمندان می توانند برای شرکت در این طرح و بهره مندی از تسهیلات در سامانه مهرسان ثبت نام کنند.
موسوی مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان هم گفت : اکنون ۳ درصد از مصرف برق استان از برق خورشیدی تامین میشود که این رقم با بهره برداری از نیروگاه های جدید تا پایان امسال به ۱۲ درصد افزایش مییابد.
مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ه) گلستان هم گفت : در دو سال اخیر با اعطای تسهیلات برای احداث نیروگاه خانگی برای هزار خانواده تحت پوشش این نهاد اشتغالزایی شد.
عیسی بابایی افزود : اکنون در حال احداث دو نیروگاه جدید سه و دو دهم مگاواتی هستیم که برای هر نیروگاه ۶۵۰ خانواده سهامدار است.
او همچنین افزود : کمیته امداد امام خمینی (ره) به متقاضیان دهک های یک تا چهار حتی اگر تحت پوشش این نهاد نباشند برای احداث نیروگاه خورشیدی خانگی تسهیلات می دهد.