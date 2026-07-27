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همسر شهید جمهور در پیامی به مناسبت صد و پنجاهمین روز حضور پرشور بانوان در عرصههای اجتماعی، ضمن تبیین نقش محوری زنان در بازآفرینی هویت «خیابان» بهعنوان عرصه آگاهی و امید، تأکید کرد: بانوان ایرانی با ترکیب عقل و احساس، الگوی جدیدی از «زن بودن» را به جهان ارائه کردهاند که در آن، دستیابی به کمال و پیشرفت انسانی، تنها در سایه ایثار، عدالتخواهی و ایستادگی در برابر سرمایهسالاری جنگطلب ممکن است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، همسر شهید جمهور آیتالله دکتر سید ابراهیم رئیسی، در یادداشتی به مناسبت یکصد و پنجاهمین روز حضور مستمر و بابرکت بانوان در میدانهای مختلف کشور، ضمن ادای احترام به مقام شامخ بانوان مقتدر ایران، بر جایگاه ویژه آنان در گرهگشایی از گرههای اجتماعی تأکید کرد. متن کامل این نامه به شرح زیر است:
خیابان؛ کلاس درسِ بازآموزی اخلاق فداکاری
وی در این یادداشت با اشاره به تغییر ماهیت «خیابان» در نظام مردمسالاری دینی، نوشت: «امروز خیابان دیگر محل عبور رهگذران بیتفاوت نیست، بلکه به دانشگاهی برای بازآموزی تبدیل شده است. در این عرصهی اجتماعات آگاهیبخش، همگان میآموزند که راه توسعه از رستگاری جدا نیست و سعادت واقعی نه در عزلتنشینی، بلکه در حضور فعال، خطرپذیری و خدمت به خلق خدا معنا میشود.»
زنان؛ پیشروان عدالت و مبارزه با امپریالیسم فرهنگی
دکتر علمالهدی با تحلیل نقش زنان در تحولات اجتماعی، فروپاشی اخلاق و بحرانهای موجود را ناشی از فریبخوردگی دانست و افزود: «در مقابل این هجمهها، زنان ایرانی با صراحت، دقت و عمل، پیشروترین قشر در مبارزه علیه بیعدالتی، ستمگری، امپریالیسم فرهنگی و خشونت سازمانیافته هستند.»
پیوند خانه و اجتماع در مسیر کمال
همسر شهید جمهور، پیوند میان کانون گرم خانواده و عرصههای اجتماعی را رمز موفقیت بانوان دانست و تصریح کرد: «بانوان نجیب ایرانی نشان دادند که گرمای ایثار و حماسه از کانون خانواده آغاز میشود و به میدانهای مبارزه کشیده میشود. پرواز به سوی ملکوت، در گرو آتش عشق الهی است که از خانه به خیابان و از خیابان به میادین بزرگ الهی شعله میکشد.»
ایستادگی در برابر سرمایهسالاری جنگطلب
وی در پایان با تأکید بر ضرورت صیانت از آرمانها و کیان خانواده در برابر «سرمایهسالاری جنگطلب» و «نژادپرستان کودکخوار»، خاطرنشان کرد: «بیشک دعای خیر شهدای مظلوم بدرقه راه مردم ایثارگر خواهد بود و نفرین ابدی نثار فتنهگرانی است که قصد دارند صفوف متحد ملت را درهم بشکنند و راه نفوذ دشمن را هموار سازند.»