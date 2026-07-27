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به مناسبت هفته ملی مهارت، نمایشگاه دائمی محصولات تولیدی مهارتآموختگان با عنوان «ایران ماهر» در سازمان فنی و حرفهای سنندج افتتاح شد تا دستاوردهای توانمندیهای فنی و مهارتی جوانان را به نمایش بگذارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، در راستای تجلیل از ظرفیتهای تولیدی و مهارتی نیروهای جوان، نمایشگاه دائمی محصولات مهارتآموختگان تحت عنوان «ایران ماهر» در محل سازمان فنی و حرفهای استان راهاندازی شد.
این نمایشگاه که با هدف گرامیداشت هفته ملی مهارت برپا شده است، بستری برای معرفی و عرضه محصولات باکیفیت و خلاقانه فارغالتحصیلان دورههای آموزشی فراهم میکند. بازدیدکنندگان میتوانند با مشاهده مستقیم توانمندیهای فنی این جوانان، با پتانسیلهای بالای تولید داخلی و مهارتآموختگان آشنا شوند.