مراسم تجلیل از خدمات و مجاهدت‌های رهبر شهید انقلاب اسلامی با همت جامعه‌المصطفی العالمیه پاکستان و با حضور جمعی از علما و شخصیت‌های شیعه و اهل سنت، چهره‌های سیاسی و دانشگاهی، فعالان اجتماعی و جمعی از طلاب حوزه‌های علمیه و دانشجویان برگزار شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ شرکت‌کنندگان در این مراسم، با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی، نقش ایشان را در حمایت از آرمان‌های امت اسلامی و تقویت جبهه مقاومت، مهم و تأثیرگذار توصیف کردند؛ شخصیتی که به گفته آنان وحدت مسلمانان را یکی از مهم‌ترین راهبرد‌های مقابله با چالش‌ها و تهدید‌های جهان اسلام می‌دانست.

در این مراسم همچنین درباره شرایط پیش روی جهان اسلام پس از شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی و ضرورت تداوم مسیر وحدت، مقاومت و حمایت از ملت‌های مظلوم سخن گفته شد؛ مسیری که حاضران بر ادامه آن با هوشیاری و همبستگی بیشتر تأکید کردند.

این مراسم با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت امت اسلامی و تداوم آرمان‌های رهبر شهید انقلاب اسلامی در مسیر عزت، استقلال و سربلندی جهان اسلام به پایان رسید.