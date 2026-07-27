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مدیرعامل شرکت پایانههای نفتی ایران بر شتاببخشی اجرای طرحهای توسعهای و زیرساختی، این پایانه تأکید کرد و گفت: این طرحها ضامن پایداری صادرات، حفاظت از سرمایههای ملی و تقویت امنیت انرژی کشور است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما عباس اسدروز در ادامه برنامههای نظارتی و راهبری خود، از مهمترین طرحهای زیرساختی، عملیاتی و توسعهای پایانه نفتی خارک بازدید و روند اجرای طرحهای کلیدی، میزان پیشرفت عملیات، چالشهای اجرایی و برنامههای پیشرو را از نزدیک ارزیابی کرد.
وی با اشاره به جایگاه راهبردی پایانه نفتی خارک بهعنوان مهمترین پایانه صادرات نفت خام کشور، بیان کرد: اقتدار صادرات نفت ایران بر استحکام زیرساختهای عملیاتی آن استوار است؛ ازاینرو توسعه، نوسازی و نگهداشت تأسیسات راهبردی با نگاهی آیندهنگر و برنامهریزیای دقیق، با جدیت در دستور کار قرار دارد.
مدیرعامل شرکت پایانههای نفتی ایران با تأکید بر اینکه پروژههای توسعهای و زیرساختی پایانه نفتی خارک با سرعت و انسجام در حال اجراست، افزود: هدف از اجرای این طرحها، ارتقای ایمنی، افزایش قابلیت اطمینان تجهیزات، تقویت آمادگی عملیاتی و تضمین تداوم پایدار صادرات نفت کشور است؛ مسیری که با اتکا به توان متخصصان داخلی و مدیریت جهادی با قدرت دنبال میشود.
اسدروز چابکی سازمانی را یکی از مهمترین الزامهای موفقیت در شرایط متغیر صنعت نفت خواند و تصریح کرد: سازمانی موفق است که با تصمیمگیری بهنگام، هماهنگی مؤثر میان بخشهای مختلف، بهرهگیری حداکثری از ظرفیت سرمایه انسانی و حذف فرایندهای غیرضروری، پاسخگوی نیازهای امروز و آینده صنعت باشد. این رویکرد، زمینهساز افزایش بهرهوری، ارتقای کیفیت خدمات و تحقق اهداف کلان شرکت خواهد بود.
وی از روند اجرای طرح راهبردی نصب سامانه اعلان و اطفای حریق مخازن ذخیرهسازی نفت نیز بازدید کرد و این طرح را یکی از مهمترین طرحهای ارتقای ایمنی در پایانههای نفتی کشور برشمرد.
مدیرعامل شرکت پایانههای نفتی ایران تأکید کرد: اجرای این طرح گامی بلند در صیانت از سرمایههای ملی، ارتقای ایمنی تأسیسات، کاهش ریسکهای عملیاتی و افزایش آمادگی برای مدیریت شرایط اضطراری است و نقش تعیینکنندهای در حفاظت از زیرساختهای حیاتی صادرات نفت ایران ایفا خواهد کرد.
وی بر تسریع اجرای این طرحها با رعایت کامل استانداردهای فنی، کیفی، ایمنی و برنامه زمانبندی تأکید کرد و خواستار همافزایی همه بخشهای اجرایی برای بهرهبرداری هرچه سریعتر از این طرحهای راهبردی شد.