کاروانی برخاسته از مردم تبریز با همراهی خانواده‌های شهدا و فعالان رسانه‌ای، امروز در حسینیه اعظم زنجان توقف کرد .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ کاروانی از آذربایجان، متشکل از خانواده‌های شهدا و اهالی رسانه، امروز با توقف در حسینیه‌ی اعظم زنجان، عطرِ همدلی را در شهر پراکند.

این کاروان که از تبریز برخاسته، اکنون با پیامِ ایستادگی و وحدت ملی، رهسپارِ میناب است تا عشقِ یک ملت را به پاره‌تنِ ایران تقدیم کند.