حضور کاروان از آذربایجان تا خلیج فارس در زنجان
کاروانی برخاسته از مردم تبریز با همراهی خانوادههای شهدا و فعالان رسانهای، امروز در حسینیه اعظم زنجان توقف کرد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ کاروانی از آذربایجان، متشکل از خانوادههای شهدا و اهالی رسانه، امروز با توقف در حسینیهی اعظم زنجان، عطرِ همدلی را در شهر پراکند.
این کاروان که از تبریز برخاسته، اکنون با پیامِ ایستادگی و وحدت ملی، رهسپارِ میناب است تا عشقِ یک ملت را به پارهتنِ ایران تقدیم کند.
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