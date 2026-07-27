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میانگین کیفیت هوای پایتخت عصر امروز در شرایط ناسالم برای گروههای حساس قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین کیفیت هوا عصر امروز ۵ مردادب ا آلاینده شاخص ازن ۱۴۲ در شرایط ناسالم برای گروههای حساس قرار گرفت. میانگین کیفیت هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته با آلاینده شاخص ازن روی عدد ۹۵ و در وضعیت «قابل قبول» قرار داشت.
از ابتدای امسال تاکنون کیفیت هوای پایتخت، ۱۲ روز در وضع «پاک»، ۱۰۴ روز در وضع «قابل قبول» و ۱۱ روز در وضع «ناسالم برای گروههای حساس» و ۲ روز در شرایط ناسالم برای همه قرار داشته است.
شاخص کیفیت هوا (AQI) به شش دسته اصلی تقسیم بندی میشود. بر اساس این تقسیم بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا «پاک»، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا «قابل قبول یا متوسط»، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا «ناسالم برای گروههای حساس»، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا «ناسالم»، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا «بسیار ناسالم» و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا «خطرناک» است.