پخش زنده
امروز: -
مهمترین خبرهای ورزشی فارس را در بسته خبری امروز پنجم مرداد ۱۴۰۵ بخوانید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مهمترین خبرهای ورزشی فارس را در بسته خبری امروز پنجم مرداد ۱۴۰۵ بخوانید.
درخشش ورزشکاران فارس در عرصههای ملی و بینالمللی ؛ از ماندن ستارههای فجر سپاسی تا عناوین جهانی شطرنج
در حوزه فوتبال، در حالی که بیست و ششمین دوره لیگ برتر ایران قرار است فردا سهشنبه ۶ مرداد در تهران قرعهکشی شود، تیمهای شیراز نیز به فعالیتهای خود ادامه میدهند. مهدی شریفی، مهاجم فصل گذشته فجر سپاسی، با وجود دریافت پیشنهادات از تیمهای لیگ برتری، تصمیم به ماندن در این تیم گرفت. در همین راستا، سهیل فداکار، مهاجم سابق شمسآذر، با قراردادی دو ساله به فجر پیوست. همچنین مهدی یوسفی، هافبک پیشین آریو اسلامشهر، با قراردادی دو ساله به جمع طلاییپوشان شیرازی اضافه شد.
قهرمانیهای بینالمللی و ملی
در عرصه شطرنج، بهنود دلاوری، نوجوان آیندهدار استان فارس، با درخشش در فستیوال بینالمللی باتومی گرجستان و صعود خیرهکننده ۱۱۶ واحدی ریتینگ، موفق به کسب عنوان «استاد فیده» (FM) شد.
در رشته کشتی نیز، غلامحسین قلیپور، کشتیگیر کازرونی، موفق شد در مسابقات آزاد پیشکسوتان کشور در وزن ۸۸ کیلوگرم نشان نقره را از آن خود کند. همچنین در مسابقات کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی استان (یادواره شهید ماکان نصیری)، ۷۲۰ کشتیگیر نونهال در شیراز حضور داشتند که در پایان، نفرات برتر جواز حضور در مسابقات کشور را کسب کردند.
کوهنوردی، بسکتبال و کاراته
در بخش کوهنوردی، محمد امیری، کوهنورد کوهچناری، موفق به صعود از قله ۴۴۵۰ متری «قاش مستان» (بلندترین قله رشتهکوه دنا) شد.
در سطح استانی ، تیم بسکتبال فایربال در هفته سوم لیگ بزرگسالان، موفق شد با نتیجه ۷۰ بر ۶۲ تیم پارس را در خانه بسکتبال شیراز شکست دهد. علاوه بر این، دومین فستیوال کاراته استان فارس با حضور بیش از دو هزار کاراتهکا نونهال و خردسال در شیراز با هدف ایجاد همدلی و آشنایی با مسابقات برگزار شد.