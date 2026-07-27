ثبتنام نزدیک به ۳۵ هزار زائر اربعین از استان مرکزی
مدیر حج و زیارت استان مرکزی گفت: تاکنون نزدیک به ۳۵ هزار زائر استان برای شرکت در مراسم اربعین حسینی در سامانه سما ثبتنام قطعی کردهاند و پیشبینی میشود امسال حدود ۶۰ هزار زائر از استان راهی عراق شوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
حاج علیزاده مدیر حج و زیارت استان مرکزی گفت: تاکنون نزدیک به ۳۵ هزار نفر از استان مرکزی در سامانه سما ثبتنام قطعی کردهاند که از این تعداد، حدود ۳۱ هزار نفر مرز مهران و نزدیک به ۶ هزار نفر مرز خسروی را برای ورود به کشور عراق انتخاب کردهاند.
وی افزود: با توجه به ادامه ثبتنام و ارائه خدمات در سامانه سما تا روز اربعین و همچنین ادامه سفر زائران تا ۲۲ ماه صفر، پیشبینی میشود امسال حدود ۶۰ هزار زائر از استان مرکزی برای زیارت اربعین اباعبدالله الحسین(ع) عازم عراق شوند.
مدیر حج و زیارت استان مرکزی با اشاره به آمار سال گذشته گفت: سال گذشته نزدیک به ۵۹ هزار و ۶۵۰ نفر از استان مرکزی برای سفر اربعین ثبتنام کردند و پیشبینی میشود امسال نیز شمار زائران استان در همین حدود باشد.
حاج علیزاده همچنین از اعزام یک گروه ۲۵ نفره برای راهنمایی و امدادرسانی به زائران خبر داد و گفت: این گروه در شهر کربلا مستقر شده و به زائران خدماترسانی میکند.
وی از زائران خواست با ثبتنام در سامانه سما و توجه به توصیههای مسئولان، سفر خود را با برنامهریزی مناسب انجام دهند.