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خشاب خالی ترامپ؛ ذخایر موشک‌های راهبردی آمریکا ته کشید

گزارش های افشا شده از ته کشیدن ذخایر موشک های راهبردی آمریکا، از بن بست میدانی سنتکام و سهمیه بندی رهگیری موشک ها در برابر ایران پرده برداشته است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۰۵- ۱۸:۳۹
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برچسب ها: ترامپ ، قدرت نظامی ایران ، موشک های ایران
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
نباید فریب بازیهای رسانه ای آمریکا را بخوریم...غرب برای اهدافش هر خباثتی میکند.. هوشیار و آماده باشیم
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