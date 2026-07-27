به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،حسین سپه‌وند با اعلام جزئیات طرح ملی اصلاح و بهینه‌سازی موتورخانه‌ها در استان، از بهینه‌سازی ۴ هزار و ۲۸۳ واحد موتورخانه (معادل ۹۰ درصد موتورخانه‌های ثبت‌نام شده در طرح) و هوشمندسازی ۵۳ موتورخانه خبر داد.

وی با اشاره به ابعاد فنی و اثربخشی این پروژه کلان مدیریت مصرف اظهار داشت: اجرای این طرح ملی در استان لرستان، زیربنای حرارتی به متراژ ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار مترمربع را تحت پوشش قرار داده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان لرستان گفت: اقدامات فنی انجام‌شده شامل عایق‌کاری تأسیسات، سرویس و تنظیم مشعل و نصب تجهیزات هوشمند، منجر به صرفه‌جویی ۳۳ میلیون مترمکعبی در مصرف گاز طبیعی استان شده است که دستاوردی بزرگ در راستای پایداری شبکه به شمار می‌رود.

سپهوند بیان کرد: تجهیز ۵۳ موتورخانه به سامانه‌های کنترل هوشمند، گامی کلیدی در راستای پایش لحظه‌ای و حذف مصارف مازاد بوده است.

وی گفت: این اقدامات علاوه بر کاهش مستقیم مبلغ گازبهای مشترکین خانگی، عمومی و تجاری، قابلیت اطمینان شبکه را در فصول سرد سال به‌طور چشمگیری ارتقا می‌دهد.

مدیرعامل شرکت گاز استان از تلاش‌های شبانه‌روزی همکاران واحد بهینه‌سازی مصرف انرژی، مشاوران و پیمانکاران طرح، خاطرنشان کرد: این پروژه نمونه موفقی از مدیریت بهینه انرژی در سطح استان است و متقاضیان واجد شرایط و شرکت‌های مجری همچنان می‌توانند با ثبت‌نام در سامانه ملی بهینه‌سازی موتورخانه‌ها (goc.nigc.ir)، از مزایای این طرح رایگان بهره‌مند شوند.