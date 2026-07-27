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همایش وحدت علمای شیعه و اهل سنت با همت کمیته فرهنگی و کمیته اهل سنت ستاد اربعین، در سالن همایشهای حزب اسلامی عراق در بغداد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این همایش با حضور رشید العزاوی رئیس حزب اسلامی عراق، شیخ فیصل عیساوی نماینده مجلس عراق، شیخ محمد فیصل عضو مجلس علمای عراق، دکتر خالد علی استاد دانشگاه بغداد، آیتالله دکتر احمد مبلغی عضو مجلس خبرگان رهبری، حجتالاسلام والمسلمین هادی اکبری مدیر اهل سنت بعثه مقام معظم رهبری و جمعی از علمای اهل سنت شافعی و حنفی از مناطق مختلف ایران برگزار شد.
رئیس حزب اسلامی عراق در این همایش با قدردانی از حضور علمای اهل سنت ایران، بر گسترش گفتوگوهای فرهنگی و تعامل میان علمای مذاهب اسلامی تأکید کرد و گفت: احترام متقابل به باورها و مناسک مذهبی، زمینهساز همزیستی، همبستگی و ساخت آیندهای مبتنی بر تفاهم میان مسلمانان است.
خالد علی، استاد دانشگاه بغداد نیز با تأکید بر ضرورت گسترش تعاملات علمی میان اندیشمندان مذاهب اسلامی، اظهار داشت: طرح پرسشها و گفتوگوهای علمی میان علما میتواند زمینهساز شناخت متقابل، رفع ابهامها و تقویت وحدت اسلامی باشد.
در ادامه، دکتر احمد سلمانی، عضو مکتب سیاسی حزب اسلامی عراق، اعتدال و عدالت در گفتار و رفتار علمای مذاهب را از مهمترین عوامل دفاع از معارف اسلامی و تحکیم وحدت امت اسلامی دانست.
آیتالله احمد مبلغی، عضو مجلس خبرگان رهبری، نیز با اشاره به جایگاه جریان مقاومت در منطقه، آن را نماد وحدت مسلمانان توصیف کرد و گفت: مقاومت، تنها یک جریان سیاسی یا نظامی نیست، بلکه پشتوانهای تمدنی دارد که بر همگرایی شیعه و سنی استوار است. وی افزود: حضور نیروهای شیعه و اهل سنت در کنار یکدیگر در جبهه مقاومت، از دستاوردهای مهم وحدت اسلامی است.
وی همچنین از مردم و دولت عراق به دلیل میزبانی از مراسمهای مرتبط با وحدت اسلامی قدردانی کرد و بر نقش مشترک ملتهای مسلمان در تقویت همبستگی تأکید کرد.
حجتالاسلام والمسلمین هادی اکبری، مدیر اهل سنت بعثه مقام معظم رهبری، نیز با بیان اینکه سوءبرداشتها و بیاعتمادی از مهمترین چالشهای جهان اسلام است، گفت: تحقق وحدت عملی، نیازمند شناخت متقابل، گفتوگوی مستمر و رفع سوءظنها میان پیروان مذاهب اسلامی است.
شرکتکنندگان در این همایش، توسعه گفتوگوهای علمی و فرهنگی میان علمای شیعه و اهل سنت و استمرار نشستهای مشترک را از مهمترین راهکارهای تقویت وحدت و همگرایی در جهان اسلام عنوان کردند.