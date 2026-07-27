به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، همزمان با آغاز موج پیاده‌روی اربعین حسینی، زائران با وجود گرمای هوا و سختی مسیر، با اراده‌ای استوار راهی عتبات عالیات شده‌اند و این سفر معنوی را نمادی از صبر، ایثار و مقاومت می‌دانند.

زائران حاضر در مسیر پیاده‌روی اربعین معتقدند تحمل دشواری‌های راه، در برابر رشادت‌ها و جانفشانی‌های جبهه مقاومت، ناچیز است و این حضور، تجدید میثاقی با آرمان‌های امام حسین (ع) و فرهنگ عاشورا به شمار می‌رود.

برخی از زائران نیز با تأکید بر اینکه پیاده‌روی اربعین تنها یک سفر زیارتی نیست، آن را نمایش وحدت مسلمانان و پیام ایستادگی در برابر ظلم و استکبار عنوان کردند.

به گفته آنان، عشق به سیدالشهدا (ع) و باور به فرهنگ مقاومت، انگیزه‌ای است که سختی گرمای هوا و طولانی بودن مسیر را برایشان آسان کرده و آنان را با عزم و اشتیاق بیشتری در این مسیر معنوی به پیش می‌برد.