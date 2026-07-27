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زائران اربعین حسینی با وجود گرمای شدید و مسیر طولانی، پیادهروی به سوی عتبات عالیات را جلوهای از ایستادگی و پایبندی به مکتب عاشورا و محور مقاومت میدانند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، همزمان با آغاز موج پیادهروی اربعین حسینی، زائران با وجود گرمای هوا و سختی مسیر، با ارادهای استوار راهی عتبات عالیات شدهاند و این سفر معنوی را نمادی از صبر، ایثار و مقاومت میدانند.
زائران حاضر در مسیر پیادهروی اربعین معتقدند تحمل دشواریهای راه، در برابر رشادتها و جانفشانیهای جبهه مقاومت، ناچیز است و این حضور، تجدید میثاقی با آرمانهای امام حسین (ع) و فرهنگ عاشورا به شمار میرود.
برخی از زائران نیز با تأکید بر اینکه پیادهروی اربعین تنها یک سفر زیارتی نیست، آن را نمایش وحدت مسلمانان و پیام ایستادگی در برابر ظلم و استکبار عنوان کردند.
به گفته آنان، عشق به سیدالشهدا (ع) و باور به فرهنگ مقاومت، انگیزهای است که سختی گرمای هوا و طولانی بودن مسیر را برایشان آسان کرده و آنان را با عزم و اشتیاق بیشتری در این مسیر معنوی به پیش میبرد.