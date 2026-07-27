در مرداد ماه درچند جایگاه عرضه کننده گاز طبیعی فشرده (CNG) در چهارمحال و بختیاری، مالکان خودرو‌های دو گانه سوز می‌توانندبدون پرداختن هزینه سی ان جی، سوختگیری کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،مدیر عامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه استان گفت: در پویشی سراسری وملی با عنوان "یکدل برای ایران؛ CNG رایگان برای مردم ایران" به خودرو‌های دوگانه سوز در جایگاه‌های مشارکت‌کننده، گاز طبیعی فشرده (CNG) به‌صورت رایگان عرضه می‌شود.

تیموری افزود:در استان تا امروز جایگاه سی ان جی فرادنبه، جایگاه سوخت پاسارگاد واقع در کمر بندی پانزده خرداد شهرکرد، جایگاه‌های سی ان جی شهرداری ناغان، شهرداری سامان، شهرداری لردگان و گندمان تاکنون در هفته جاری سوخت سی ان جی رایگان به مشتریان عرضه کردند و با ترغیب واحد سی ان جی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه انتظار می‌رود بیش از ۴۰ درصد از جایگاه‌های عرضه کننده گاز طبیعی فشرده (CNG) در استان به این پویش ملی بپیوندند.