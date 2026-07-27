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رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک گفت: در نتیجه اقدامات صورتگرفته در پنج سال گذشته، بیش از ۲۳۰ هزار واحد تولیدی در شهرکهای صنعتی سراسر کشور، دارای سند شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک در نشست شورایعالی قوه قضائیه گفت: در نتیجه اقدامات صورتگرفته در پنج سال گذشته، بیش از ۲۳۰ هزار واحد تولیدی در شهرکهای صنعتی سراسر کشور، دارای سند شدند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک افزود: تا به امروز، عملیات تثبیت و صدور سند برای ۸۷ درصد از پهنه ۱۵۰ هزار هکتاری شهرکهای صنعتی انجام شده است.
حسن بابایی گفت: همچنین عملیات تثبیت و صدور سند برای ۶۵ درصد از پهنه ۷۳۰ هزار هکتاری مناطق آزاد کشور نیز انجام شده است.