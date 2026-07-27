با توجه به شرایط حساس منطقه و اتفاقات اخیر، ارتقای آمادگی استان اصفهان در حوزه پدافند پرتوری ضروری است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ دادستان عمومی و انقلاب اصفهان در نشست کارگروه حقوقی قرارگاه پدافند پرتوی استان بر ضرورت ارتقای آمادگی استان در حوزه پدافند پرتوی تأکید کرد و گفت: در شرایط کنونی کشور، آموزش عمومی، تجهیز دستگاه‌های اجرایی، ایجاد فرماندهی واحد و برنامه‌ریزی عملیاتی باید در اولویت اقدامات قرار گیرد.

سیدمحمد موسویان افزود: تمام دستگاه‌های اجرایی و متولی ملزم هستند امکانات و تجهیزات خود را برای مقابله با تهدیدات احتمالی به‌روز کنند و دستگاه قضایی استان نیز در صورت نیاز، پیگیر اقدامات مدیریت استان خواهد بود.

وی با تشریح اهداف تشکیل کارگروه حقوقی قرارگاه پدافند پرتوی استان افزود: تعیین سازوکار جبران خسارت از سوی شرکت‌های بیمه، اجرای کامل قانون حدنگار در اطراف سایت‌های هسته‌ای، تعیین قاضی کشیک و ارائه راهکار‌های لازم برای جبران خسارت‌های احتمالی وارده به محیط زیست، بخش کشاورزی، دامداری و صنایع مرتبط از مهم‌ترین مأموریت‌های این کارگروه به‌شمار می‌روند.

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان با تأکید بر آمادگی عملیاتی دستگاه‌های مسئول بیان کرد: هر دستگاه لازم است وظایف و نحوه اقدام خود را به‌طور دقیق بداند و از هم‌اکنون اقدامات میدانی لازم را در دستور کار قرار دهد. همچنین در صورت وجود هرگونه مانع یا مشکل، موضوع باید به دبیرخانه قرارگاه پدافند پرتوی استان اعلام شود.

موسویان خواستار برگزاری دوره‌ها و کلاس‌های آموزشی عمومی در حوزه پدافند پرتوی شد و گفت: آموزش و اطلاع‌رسانی صحیح و هدفمند، نقش مؤثری در مدیریت حوادث احتمالی و بهینه‌سازی ساختار‌های آمادگی استان خواهد داشت.