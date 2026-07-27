به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ لباس های ناو استوار دوم شهید محمدولی بای که هنگام شهادت بر تن داشت با حضور امیردریادار فرامرز بمانی جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به خانواده اش تحویل داده شد.

ناوچه نظامی دنا متعلق به نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران که برای رژه صلح به هندوستان رفته بود در ۱۳ اسفند ۱۴۰۴ مورد هدف یک زیردریایی آمریکای جنایتکار قرار گرفت و صد و بیست و چهار نفر از افراد این ناو به شهادت رسیدند .

شهید دریادل ناواستوار دوم محمد ولی بای از عوامل ناوشکن دنا بود که به دست آمریکای جنایتکار به شهادت رسید.