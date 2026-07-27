رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: تا پایان مراسم اربعین به‌صورت مستمر روند خدمات‌رسانی به زائران را رصد کرده و در صورت وجود هرگونه مانع یا نیاز به حمایت قانونی و اجرایی، پیگیری‌های لازم را انجام خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ظهر امروز دوشنبه ۵ مردادماه با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان فعال در ایام برگزاری مراسم اربعین حسینی برگزار شد. این نشست با هدف بررسی آخرین اقدامات، ارزیابی آمادگی‌ها و نظارت بر روند خدمات‌رسانی به زائران اربعین تشکیل شد.

کمیسیون عمران تا پایان اربعین بر عملکرد دستگاه‌های خدمات‌رسان نظارت می‌کند/ ضرورت رفع موانع تردد، حمل‌ونقل و تأمین آب زائران

در ابتدای این نشست، بر ضرورت تداوم نظارت میدانی و پشتیبانی از اقدامات دستگاه‌های اجرایی تأکید شد و مقرر شد گزارش عملکرد مجموعه‌های مسئول، پس از جمع‌بندی، به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

اربعین نماد اقتدار جهان تشیع است

محمدرضا رضایی‌کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر جایگاه راهبردی و تمدنی مراسم اربعین، گفت: برگزاری باشکوه مراسم اربعین حسینی، یکی از مهم‌ترین رویداد‌های دینی، فرهنگی و اجتماعی جهان اسلام است که امروز ابعادی فراتر از مرز‌های ملی پیدا کرده و به نمادی از وحدت، اقتدار و عظمت جهان تشیع تبدیل شده است. طبیعی است هر اندازه این مراسم با نظم، انسجام و کیفیت بیشتری برگزار شود، پیام فرهنگی و معنوی آن نیز مؤثرتر به دنیا منتقل خواهد شد.

کمیسیون عمران تا پایان اربعین بر عملکرد دستگاه‌های خدمات‌رسان نظارت می‌کند/ ضرورت رفع موانع تردد، حمل‌ونقل و تأمین آب زائران

وی افزود: وظیفه همه دستگاه‌های اجرایی، خدمات‌رسان و پشتیبان این است که با تمام توان، زمینه سفری ایمن، روان و شایسته را برای زائران فراهم کنند. موضوعاتی از جمله حمل‌ونقل، تردد در مرزها، تأمین آب شرب، خدمات زیرساختی، پوشش بیمه‌ای، رسیدگی درمانی و مدیریت بازگشت زائران از جمله محور‌های مهمی است که باید با دقت ویژه دنبال شود تا مردم در این مسیر با کمترین مشکل مواجه شوند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: خوشبختانه بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده در این جلسه، دستگاه‌ها نسبت به سال‌های گذشته با آمادگی و هماهنگی بهتری وارد میدان شده‌اند و این مسئله جای تقدیر دارد. در ستاد اربعین و مجموعه دستگاه‌های مسئول، تلاش‌های ارزشمندی در حال انجام است، اما با توجه به حجم گسترده سفر‌ها و حساسیت این ایام، لازم است همه بخش‌ها تا پایان مراسم در آماده‌باش کامل باقی بمانند.

رضایی‌کوچی تصریح کرد: کمیسیون عمران مجلس نیز در چارچوب وظایف نظارتی خود، گزارش عملکرد تمامی دستگاه‌ها را جمع‌بندی و بررسی خواهد کرد. همچنین طی روز‌های آینده تا پایان برگزاری مراسم اربعین، اگر در هر بخشی مانع، ضعف یا مسئله‌ای وجود داشته باشد که نیازمند ورود و حمایت مجلس باشد، حتماً اقدامات لازم انجام خواهد شد.

وی از معرفی یکی از اعضای کمیسیون عمران برای حضور در جلسات ستاد اربعین خبر داد و گفت: برای تقویت هماهنگی‌ها و پیگیری میدانی موضوعات، یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس به‌صورت مشخص در جلسات ستاد اربعین حضور خواهد داشت تا به‌ویژه در موضوعات مرتبط با حمل‌ونقل، زیرساخت‌های مرزی، آب و خدمات عمومی، هماهنگی‌ها و پیگیری‌های لازم را انجام دهد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس در پایان تأکید کرد: هدف اصلی این است که زائران اربعین با کمترین زحمت، بیشترین امنیت و مناسب‌ترین خدمات این سفر معنوی را انجام دهند و همه دستگاه‌ها باید با هم‌افزایی، مسئولیت‌پذیری و اقدام به‌موقع، در تحقق این هدف نقش‌آفرینی کنند.

کمیسیون عمران تا پایان اربعین بر عملکرد دستگاه‌های خدمات‌رسان نظارت می‌کند/ ضرورت رفع موانع تردد، حمل‌ونقل و تأمین آب زائران

گزارش دستگاه‌های اجرایی از آخرین اقدامات

در این جلسه، معاون اجرایی ستاد اربعین با ارائه گزارشی از روند اقدامات انجام‌شده، اعلام کرد: برنامه‌ریزی‌های لازم برای مدیریت سفر‌های اربعین آغاز شده و در حال اجراست. به گفته وی، تا روز گذشته میزان خروج زائران نسبت به مدت مشابه سال قبل مقداری کاهش داشته که می‌تواند نشان‌دهنده تراکم تردد‌ها در روز‌های منتهی به اربعین باشد؛ از این رو، ضرورت دارد تمهیدات لازم برای مدیریت پیک سفر‌ها با دقت بیشتری دنبال شود.

وی با اشاره به اقدامات وزارت راه و شهرسازی در حوزه حمل‌ونقل، تصریح کرد: بخش عمده مسئولیت جابه‌جایی زائران تا مرز‌های کشور بر عهده دستگاه‌های داخلی است و در این زمینه تقسیم کار مناسبی انجام شده است. همچنین تأکید شد برخی دستگاه‌ها باید ناوگان در اختیار خود، به‌ویژه اتوبوس‌ها، را برای تقویت ظرفیت حمل‌ونقل در اختیار این طرح قرار دهند.

وی همچنین تأمین آب در مسیر‌ها و مرز‌ها را از دیگر ضرورت‌های مهم دانست.

در ادامه، مسئولان ستاد بازسازی عتبات عالیات و کمیته مشارکت‌های مردمی نیز گزارشی از اقدامات صورت‌گرفته ارائه کردند و از آمادگی کامل برای خدمات‌رسانی در بازه زمانی سفر‌های اربعینی خبر دادند.

کمیسیون عمران تا پایان اربعین بر عملکرد دستگاه‌های خدمات‌رسان نظارت می‌کند/ ضرورت رفع موانع تردد، حمل‌ونقل و تأمین آب زائران

تمهیدات وزارت راه در بخش‌های زمینی، هوایی و ریلی

در بخش دیگری از این نشست، معاونان وزارت راه و شهرسازی و سازمان‌های تابعه، گزارشی از اقدامات انجام‌شده در حوزه حمل‌ونقل زمینی، هوایی و ریلی ارائه کردند.

معاون سازمان راهداری با اشاره به برنامه‌ریزی برای حمل‌ونقل جاده‌ای زائران، گفت: پیش‌فروش بلیت اتوبوس از ابتدای ماه صفر آغاز شده و با استقبال مناسبی همراه بوده است.

وی افزود: برای مدیریت بهتر رفت و برگشت زائران، مسیر‌های هدف مشخص و برای بلیت بازگشت نیز برنامه‌ریزی شده تا از ازدحام در پایانه‌های مرزی در روز‌های پایانی جلوگیری شود.

به گفته وی، در مجموع بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ دستگاه ناوگان اتوبوسی برای خدمت‌رسانی در طرح اربعین پیش‌بینی شده و هماهنگی‌های لازم با پلیس راه و دستگاه‌های ذی‌ربط نیز صورت گرفته است. همچنین زیرساخت‌های لازم در پایانه‌ها تقویت شده و پایانه شهید رئیسی در مرز مهران از امروز فعالیت خود را برای تسهیل تردد زائران آغاز می‌کند.

وی درباره نرخ بلیت اتوبوس نیز توضیح داد: با توجه به بازگشت یک‌سر خالی ناوگان، قیمت بلیت‌ها به‌طور میانگین حدود ۵۰ درصد افزایش یافته که این میزان نسبت به روند سال‌های گذشته، کمتر است.

وی همچنین به برخی مشکلات در حوزه تأمین سوخت گازوئیل در مسیر‌ها اشاره کرد و خواستار تدبیر فوری در این بخش شد.

قیمت بلیت پرواز‌های اربعین مصوب است

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری نیز در این نشست گزارشی از مجوز‌های پروازی و وضعیت پرواز‌ها به مقاصد نجف و کربلا ارائه کرد و گفت: با وجود محدودیت‌هایی که در برخی فرودگاه‌ها وجود دارد، پرواز‌های اربعین در حال انجام است و تمامی بلیت‌ها با نرخ مصوب عرضه می‌شود.

وی افزود: قیمت بلیت رفت و برگشت از تهران ۲۴ میلیون تومان و از شهر‌های شرقی کشور ۲۸ میلیون تومان تعیین شده که این نرخ‌ها متأثر از هزینه‌های سوخت و ارز است.

افزایش ظرفیت ریلی و خدمات رایگان در مرز‌ها

در بخش حمل‌ونقل ریلی نیز گزارشی از برنامه‌ریزی‌ها و تأمین ناوگان ارائه شد. بر اساس این گزارش، تعداد رام‌های فوق‌العاده قطار برای ایام اربعین افزایش یافته و همچنین تعدادی ریل‌باس در مسیر‌های منتهی به مهران و شلمچه به‌صورت رفت و برگشت، روزانه ۱۰ سرویس رایگان ارائه خواهند کرد تا در ایام پیک سفر، به کاهش ازدحام کمک شود.

همچنین اعلام شد در پروژه راه‌آهن شلمچه-بصره، اقدامات مربوط به بخش ایران به پایان رسیده و طرف عراقی نیز در حال نهایی‌سازی قرارداد‌های پیمانکار و آغاز عملیات اجرایی خود است.

کمیسیون عمران تا پایان اربعین بر عملکرد دستگاه‌های خدمات‌رسان نظارت می‌کند/ ضرورت رفع موانع تردد، حمل‌ونقل و تأمین آب زائران

آمادگی وزارت نیرو، بهداشت، هلال احمر و سایر دستگاه‌ها

مسئولان وزارت نیرو نیز در این جلسه با ارائه گزارشی از اقدامات انجام‌شده، از تکمیل بخش زیادی از زیرساخت‌های آب، برق و شبکه فاضلاب در مبادی ورودی و خروجی خبر دادند و اعلام کردند تنها بخشی از اقدامات در مرز مهران باقی مانده است. همچنین تأکید شد با دستور وزیر نیرو، برای جلوگیری از بروز مشکل، برنامه‌ریزی لازم در حوزه تأمین برق و مدیریت خاموشی‌ها در شهر‌های مرزی انجام شده است.

نمایندگان وزارت دفاع، وزارت بهداشت، جمعیت هلال احمر، وزارت امور خارجه، معاونت عمرانی وزارت کشور، بیمه مرکزی، اداره گذرنامه و فرماندهی انتظامی نیز در ادامه، گزارشی از برنامه‌ها، هماهنگی‌ها و تدابیر خود در حوزه‌های زیرساختی، درمانی، امنیتی، بیمه‌ای و پشتیبانی ارائه کردند.

تأکید اعضای کمیسیون عمران بر نوسازی ناوگان و تسهیل تردد

در ادامه نشست، اعضای کمیسیون عمران مجلس نیز بر ضرورت تقویت و افزایش و توسعه ناوگان جاده‌ای به‌ویژه اتوبوس‌های استاندارد، کاهش مشکلات مردم در مرز‌ها و تسهیل تردد زائران و جلوگیری از اذحام جمعیت تأکید کردند.