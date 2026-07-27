وحید گل‌خندان، تیرانداز شایسته استان فارس در مسابقات تپانچه ۱۰ متر جام جهانی هانگژو، با ثبت امتیاز ۵۸۲ در جایگاه یازدهم جهان ایستاد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، وحید گل‌خندان، تیرانداز شایسته استان فارس با نمایش قدرتمند خود، تنها با اختلاف یک امتیاز از صعود به فینال جهانی بازماند.

در این رقابت‌ها که در کشور چین برگزار می‌شود، سایر نمایندگان تیم ملی ایران نیز به میدان رفتند. جواد فروغی در رده چهل و پنجم و محمد رسول عفتی در رتبه شصت و سوم قرار گرفتند.

این مسابقات که با حضور گسترده ورزشکاران از ۶۶ کشور جهان برگزار می‌شود، تا فردا ۶ مرداد ادامه دارد.