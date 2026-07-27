به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، تجمعات شبانه مردمی در آبادان و خرمشهر برای صد و چهل و نه شب متوالی با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در این اجتماع با حضور در خیابان‌ها، بر تداوم حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی، حفظ وحدت و پشتیبانی از نیروهای مسلح تأکید کردند.

مردم حاضر در این مراسم با بیان اینکه حضور در این تجمعات را وظیفه‌ای ملی و انقلابی می‌دانند، اعلام کردند تا زمانی که لازم باشد، این حضور را ادامه خواهند داد.

در این اجتماع، پیر و جوان، زن و مرد و خانواده‌ها در کنار یکدیگر با سر دادن شعارهایی، همبستگی، روحیه مقاومت و دفاع از تمامیت ارضی کشور را به نمایش گذاشتند.

حاضران همچنین با قدردانی از تلاش‌های نیروهای مسلح، سپاه پاسداران، ارتش و دیگر نیروهای امنیتی و انتظامی، بر حمایت همه‌جانبه از مدافعان امنیت کشور تأکید کردند.