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تجمعات شبانه مردمی در حمایت از آرمانهای انقلاب و نیروهای مسلح، برای صد و چهل و نه شب متوالی در آبادان و خرمشهر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، تجمعات شبانه مردمی در آبادان و خرمشهر برای صد و چهل و نه شب متوالی با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شد.
شرکتکنندگان در این اجتماع با حضور در خیابانها، بر تداوم حمایت از آرمانهای انقلاب اسلامی، حفظ وحدت و پشتیبانی از نیروهای مسلح تأکید کردند.
مردم حاضر در این مراسم با بیان اینکه حضور در این تجمعات را وظیفهای ملی و انقلابی میدانند، اعلام کردند تا زمانی که لازم باشد، این حضور را ادامه خواهند داد.
در این اجتماع، پیر و جوان، زن و مرد و خانوادهها در کنار یکدیگر با سر دادن شعارهایی، همبستگی، روحیه مقاومت و دفاع از تمامیت ارضی کشور را به نمایش گذاشتند.
حاضران همچنین با قدردانی از تلاشهای نیروهای مسلح، سپاه پاسداران، ارتش و دیگر نیروهای امنیتی و انتظامی، بر حمایت همهجانبه از مدافعان امنیت کشور تأکید کردند.