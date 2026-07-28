مدافع کناری باسابقه فوتبال ایران، در جمع گاندو‌ها قرار گرفت و لباس سبز پوشان ذوب آهنی را برتن کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بنا بر اعلام باشگاه ذوب‌آهن، علی آزادمنش مدافع کناری باسابقه لیگ برتردر قراردادی، به جمع بازیکنان ذوب‌آهن اضافه شد.

آزادمنش که فصل گذشته لیگ برتر را در پیکان تهران سپری کرده است، سابقه بازی در تیم‌های خیبر، شمس‌آذر قزوین، مس شهربابک و قشقایی شیراز را در کارنامه دارد.

این مدافع جوان که توانایی بازی را در هر دو سمت خط دفاع دارد، در فصل گذشته لیگ آزادگان در ۳۲ مسابقه برای پیکان به میدان رفت و بیش از دو هزار و ۷۰۰ دقیقه حضور در زمین ثبت کرد، این مدافع باسابقه فوتبال در کنار وظایف دفاعی، یک گل و دو پاس‌گل نیز به ثبت رساند و در مرحله هجومی نیز عملکرد قابل قبولی از خود بر جای گذاشت.