با آغاز فصل برداشت میوه‌های هسته‌دار در شهرستان مهاباد، بر اساس پیش‌بینی‌های کارشناسان کشاورزی، انتظار می‌رود امسال بیش از ۳۰ هزار تن محصول هلو و شلیل از باغات این منطقه برداشت شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، چند روزی است که با رسیدن میوه‌ها، فعالیت باغداران در منطقه مکریان شرقی مهاباد شدت گرفته است. در این منطقه، بیش از ۲۵۰ هکتار از اراضی به کشت محصولات هسته‌دار اختصاص یافته است. عباس سلطان‌زاده، مسئول خدمات جهادکشاورزی مکریان شرقی، در این باره گفت: با میانگین عملکرد ۸ تن در هر هکتار، انتظار داریم از این سطح زیرکشت، حدود ۲ هزار تن هلو و شلیل برداشت کنیم.

در جریان بازدید از باغات، مشاهده شد که فرآیند برداشت با مشارکت فعال اعضای خانواده‌ها انجام می‌شود تا دقت در چیدن میوه‌ها حفظ شود. از نظر تنوع ارقام نیز، باغات مهاباد شامل انواع هلو‌های انجیری، زعفرانی، ردتاب و آلبرتا، و همچنین شلیل‌های شبرنگ و شیشه‌ای هستند که کیفیت بالایی را برای بازار تضمین می‌کنند.

رسول سعیدیان، رئیس اداره تولیدات گیاهی جهادکشاورزی مهاباد، با ارائه نگاهی جامع‌تر به سطح تولید شهرستان، اعلام کرد: «سطح زیرکشت باغات بارور هلو و شلیل در کل شهرستان مهاباد به ۴۴۱ هکتار می‌رسد. با توجه به وضعیت فعلی باغات، پیش‌بینی می‌کنیم مجموع تولید این دو محصول در سال جاری به حدود ۳۰ هزار و ۹۰۰ تن برسد.

او همچنین افزود: بازه زمانی برداشت این محصولات از اوایل مرداد ماه آغاز شده و تا اواسط شهریور ماه ادامه خواهد داشت.