به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بیژن جنابی گفت: آبرسانی سیار به روستای طامه، مدیریت فشار شبکه و برخورد با مصارف غیرمجاز از مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده در این زمینه بوده است.

وی افزود: در پی درخواست فرماندار شهرستان و بخشدار مرکزی، عملیات آبرسانی سیار به روستای طامه با هدف تأمین آب شرب مورد نیاز ساکنان و مدیریت شرایط ناشی از کاهش منابع آبی اجرا شد و در حدود ۶۰ هزار لیتر آب شرب با استفاده از تانکر آبرسانی به مخازن این روستا منتقل شد تا علاوه بر رفع کمبود آب، پایداری تأمین آب شرب این روستا حفظ شود.

مدیر آبفای منطقه نطنز با تأکید بر ضرورت صیانت از منابع محدود آبی گفت: همزمان با تشدید تنش آبی، وضعیت مصرف مشترکان به‌صورت مستمر رصد می‌شود و پس از شناسایی تعدادی از مشترکان که از آب شرب برای پر کردن استخر استفاده می‌کردند، انشعابات مربوط مطابق با ضوابط قطع شد تا از تضییع حقوق سایر مشترکان جلوگیری شود.

جنابی، پایش مستمر شبکه توزیع، اطلاع‌رسانی به‌موقع درباره محدودیت‌های احتمالی، اجرای پهنه‌بندی شبکه، تنظیم فشار و مدیریت عادلانه توزیع آب را از دیگر اقدامات انجام‌شده برشمرد و گفت: توسعه، اصلاح و بهسازی خطوط انتقال و شبکه توزیع نیز با هدف افزایش پایداری تأمین آب شرب و کاهش مشکلات بهره‌برداری در دستور کار این امور قرار دارد.