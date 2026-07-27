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رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند ارائه روایتی دقیق، مستند و منصفانه از عملکرد نظام حکمرانی هستیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید جواد حسینی در نشست مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونان این وزارتخانه و رئیس و اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به پرسشها و دیدگاههای نمایندگان مجلس اظهار کرد: امروز باید روایت درستی از نظام جمهوری اسلامی ایران و حکمرانی آن به جامعه ارائه کنیم. روایت غالب، روایت نداشتهها، ناکامیها و کاستیهاست، هرچند برای رفع این نواقص باید شبانهروز تلاش کرد، اما در بیان داشتهها و دستاوردهای دولتها پس از انقلاب بهویژه در حوزه رفاه اجتماعی غفلت شده است.
وی با تشریح بخشی از اقدامات سازمان بهزیستی افزود: امسال تمام پشتنوبتیهای زنان سرپرست خانوار به صفر رسیده است همچنین همه زنان سرپرست خانوار ساکن روستاها و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت تحت پوشش بیمه اجتماعی رایگان قرار گرفتهاند که از این تعداد دو هزار نفر در سال جاری به جمع مستمریبگیران اضافه خواهند شد و حداقل حقوق را دریافت میکنند.
رئیس سازمان بهزیستی ادامه داد: حق پرستاری در بالاترین میزان خود افزایش یافته، پشتنوبتی دریافت حق پرستاری افراد دارای ضایعه نخاعی به صفر رسیده و تا پایان امسال نیز پشتنوبتی مراکز مثبت زندگی به طور کامل حذف خواهد شد.
حسینی با اشاره به اجرای قانون اختصاص سه درصد از استخدامهای دستگاههای اجرایی به افراد دارای معلولیت گفت: دومین آزمون استخدامی ویژه اجرای این قانون در آبانماه برگزار میشود و سه هزار و ۲۰۰ نفر از افراد دارای معلولیت جذب دستگاههای اجرایی خواهند شد.
وی افزود: صندوق حمایت و ضمانت فرصتهای شغلی ایجاد شده و طی یک سال و نیم گذشته ۱۳۰ هزار فرصت شغلی برای جامعه هدف بهزیستی فراهم شده است. امسال نیز ۵۰ هزار فرصت شغلی دیگر ایجاد خواهد شد.
رئیس سازمان بهزیستی با اشاره به اقدامات حوزه مسکن اظهار کرد: در یک سال و نیم گذشته ۲۵ هزار واحد مسکونی برای جامعه هدف تأمین شده و امسال نیز ۱۲ هزار واحد دیگر ساخته خواهد شد همچنین کمکهای بلاعوض حوزه مسکن از ۱۵۰ میلیون تومان به ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
وی ادامه داد: تفاهمنامههای منعقد شده با بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و بانک ملت زمینه جبران بخشی از عقبماندگیهای حوزه مسکن جامعه هدف را فراهم خواهد کرد.
حسینی با اشاره به توسعه مشارکتهای مردمی گفت: برای نخستین بار زیستبوم مشارکتهای مردمی طراحی و ۱۲ راهبرد برای توسعه این حوزه تدوین شده است همچنین سامانه نیک و حساب غیرمتمرکز دریافت مشارکتهای مردمی در سراسر کشور راهاندازی شده تا امکان جذب و هدایت کمکهای مردمی با شفافیت بیشتر فراهم شود.
وی خاطرنشان کرد: مشارکتهای مردمی در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳، ۵۳ درصد رشد داشته و در ایام جنگ نیز این مشارکتها ۴۰۱ درصد افزایش یافته است.
رئیس سازمان بهزیستی با بیان اینکه طی یک سال و نیم گذشته ۱۲۰ هزار نفر تحت پوشش خدمات سازمان قرار گرفتهاند، تصریح کرد: یکی از مهمترین چرخشهای تحولآفرین سازمان، حرکت از رویکرد صرفاً حمایتی به سمت توانمندسازی و فرصتآفرینی برای جامعه هدف است.
حسینی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه کاهش آسیبهای اجتماعی گفت: ۲۵ دستگاه ون آمبولانس به ناوگان اورژانس اجتماعی کشور اضافه شده است تا خدمات مداخله در بحران و کاهش آسیبهای اجتماعی با سرعت و کیفیت بیشتری ارائه شود.
وی با تأکید بر توسعه برنامههای محلهمحور افزود: به منظور افزایش تابآوری اجتماعی بهویژه در دوران جنگ و پس از آن، خدمات روانشناختی رایگان و شبانهروزی در اختیار مردم قرار گرفته است تاکنون نیز ۴۵۰ هزار نفر در قالب طرح رصد سلامت روان غربالگری شدهاند تا آسیبها و تروماهای ناشی از جنگ شناسایی و مداخلات درمانی رایگان برای آنان با همکاری دستگاههای مختلف اجرا شود.
رئیس سازمان بهزیستی ادامه داد: طرحهای محلهمحور از جمله بانک زمان با هدف تقویت سرمایه اجتماعی، توسعه حمایتهای مردمی و افزایش تابآوری اجتماعی طراحی شده است. شیوهنامه این طرح نهایی شده و بهزودی وارد مرحله اجرا خواهد شد.
وی همچنین از اجرای برنامههای حمایتی متنوع شامل کمکهزینه تحصیلی، درمان، تغذیه، نگهداری فرزندان، طرح مراقب همراه و سایر برنامههای ویژه افزایش تابآوری خانوادهها خبر داد.
حسینی در پایان با اشاره به روند اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت گفت: اعتبارات اجرای این قانون از یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ که تنها ۳.۶ درصد نیازهای قانون را پوشش میداد، در سال ۱۴۰۵ به ۵۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده و اکنون حدود ۲۶ درصد از نیازهای این قانون را تأمین میکند. این روند رو به رشد است، هرچند هنوز با وضعیت مطلوب فاصله داریم و برای جبران خلأهای موجود با همکاری دولت و مجلس به تلاش خود ادامه خواهیم داد.