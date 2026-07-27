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رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با تأکید بر مدیریت یکپارچه منابع آب، از تقویت همکاری با بسیج سازندگی برای تسریع اجرای طرحهای آبخیزداری و آبخوانداری با استفاده از اعتبارات محرومیتزدایی خبر داد.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، رضا افلاطونی در سیوسومین نشست تبیین سیاستها و برنامههای معاونت آبخیزداری، امور مراتع و بیابان، خواستار ارتقای کیفیت اجرای پروژهها، نظارت مستمر از مرحله مطالعات تا بهرهبرداری و تدوین نظام ارزیابی عملکرد استانها شد.
وی با اشاره به محدودیت زمان باقیمانده تا پایان سال مالی، از مدیران استانی خواست جذب و هزینهکرد اعتبارات تملک دارایی و محرومیتزدایی را با برنامهریزی و سرعت بیشتری دنبال کنند.
در این نشست، رئیس سازمان بسیج سازندگی نیز با تأکید بر افزایش بهرهوری و سرعت اجرای پروژهها، پیشنهاد اجرای برنامه مشترک برای شناسایی روستاهای هدف در قالب طرح «روستاهای خوداتکا» را مطرح کرد.
محمد زهرایی همچنین از بهکارگیری ظرفیت ماشینآلات سنگین بسیج سازندگی برای تسریع اجرای پروژههای آبخیزداری و آبخوانداری خبر داد و آن را گامی مؤثر در افزایش حجم عملیات و حل مسائل مناطق روستایی دانست.