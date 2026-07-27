رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران، ضمن ارزیابی شرایط فعلی بازار، نسبت به بی‌نظمی در شیوه عرضه خودرو‌های وارداتی هشدار داد.

اسد کرمی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما درباره چالش‌های پیش روی بازار خودرو اظهار داشت که برخلاف تصور عموم، بازار بیش از آنکه با کمبود خودرو مواجه باشد، با «آشفتگی در عرضه» و «ضعف نظارت بر شرکت‌های واردکننده» دست‌وپنجه نرم می‌کند.

شکاف میان قیمت و واقعیت؛ بازار در وضعیت انتظار

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو با اشاره به وضعیت قیمت‌ها گفت: «اگرچه بخشی از حباب قیمت‌ها در هفته‌های اخیر تخلیه شده، اما بازار هنوز به ثبات نرسیده و قیمت بسیاری از خودروها همچنان با واقعیت فاصله دارد.»

وی افزود که بی‌اعتمادی خریداران به دلیل عدم پیش‌بینی روند قیمت‌ها، باعث ایجاد یک دوره رکود و «وضعیت انتظار» در معاملات مصرفی شده است.

نقد شیوه عرضه واردات: از فروش «وعده» تا ایجاد بازار سیاه

کرمی با انتقاد از عملکرد برخی شرکت‌های واردکننده، افزود: «برخی شرکت‌ها بدون داشتن خودروی آماده تحویل، اقدام به عقد قرارداد و پیش‌فروش حواله‌ها می‌کنند. این شیوه عرضه، نه تنها نظم بازار را بر هم می‌زند، بلکه باعث شده مردم سرمایه‌های خود را در ازای وعده‌هایی که ماه‌ها طول می‌کشد، از دست بدهند.»

وی همچنین به افزایش تعداد واردکنندگان و رفتارهای سلیقه‌ای اشاره کرد و گفت: «نگهداری خودروها در پارکینگ‌ها با هدف انتظار برای قیمت‌های بالاتر، مصداق بازار سیاه است که به بی‌ثباتی دامن می‌زند.»

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو با اشاره به آسیب دیدن اعتماد عمومی، تأکید کرد که پیش‌فروش خودرو‌های وارداتی بدون وجود موجودی واقعی در پارکینگ‌ها، عامل اصلی بی‌ثباتی و رکود در بازار است.

راهکار بازگشت آرامش: نظارت جدی و خرید از مجازها

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو در پایان، برای بازگشت ثبات به بازار، دو راهکار اصلی را پیشنهاد کرد: ۱. افزایش نظارت: شرکت‌های واردکننده باید علاوه بر مجوزهای قانونی، ضوابط صنفی را رعایت کنند و پاسخگوی عملکرد خود باشند. ۲. خرید از نمایشگاه‌های دارای مجوز

وی به مصرف‌کنندگان توصیه کرد برای جلوگیری از آسیب مالی، تنها از نمایشگاه‌هایی خرید کنند که تحت نظارت مستقیم اتحادیه فعالیت می‌کنند.