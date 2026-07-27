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مردم مرزدار کردستان با حضور حماسی خود در رزمگاه خیابانی و برگزاری تجمعات شبانه بار دیگر اقتدار و ایستادگی خود را در دفاع از کیان ایران اسلامی به نمایش گذاشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، مردم مرزنشین و غیرتی کردستان با حضور پرشور خود در رزمگاههای خیابانی، بار دیگر پیام ایستادگی و وفاداری به میهن را به گوش جهانیان رساندند. برگزاری تجمعات گسترده شبانه در نقاط مختلف استان، نشاندهنده همبستگی بالای مردم این منطقه در دفاع از حاکمیت و کیان ایران اسلامی است. این حضور حماسی، نمادی از هوشیاری و اقتدار مرزبانان میهن در برابر هرگونه تهدید است.