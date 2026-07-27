بزرگداشت روز مقاومت و ایثار اراک در بیمارستان ولیعصر برگزار شد
مراسم بزرگداشت روز مقاومت و ایثار شهر اراک با گرامیداشت یاد شهدای بمباران صنایع و تجلیل از ایثارگریهای کادر درمان، در بیمارستان ولیعصر اراک برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
مراسم بزرگداشت روز مقاومت و ایثار شهر اراک با حضور جمعی از مسئولان، کادر درمان و خانوادههای شهدا در بیمارستان ولیعصر اراک برگزار شد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک در این مراسم گفت: کادر درمان در طول هشت سال دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، همواره در خط مقدم خدمترسانی به مردم حضور اثرگذار داشتهاند.
دکتر جواد نظری افزود: در جریان بمباران صنایع اراک، بیمارستان ولیعصر پذیرای ۲۹۰ مجروح بود و کادر درمان با وجود امکانات و فضای محدود بیمارستان در دهه ۶۰، به صورت شبانهروزی و با استفاده از همه ظرفیتها به مجروحان خدمترسانی کردند.
فرمانده سپاه ناحیه اراک نیز با گرامیداشت یاد شهدای صنعتگر گفت: در بمباران صنایع اراک در پنجم مرداد سال ۶۵، پنج کارخانه هدف حمله قرار گرفت و ۸۷ شهید صنعتگر تقدیم انقلاب شد.
سرهنگ صابر حیدری افزود: با وجود این جنایت، تولید در این کارخانهها بلافاصله از سر گرفته شد و صنعتگران با غیرت و تلاش، مسیر تولید را ادامه دادند و امروز نیز به برکت خون شهدا برای سربلندی و اقتدار کشور تلاش میکنند.