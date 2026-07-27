به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان وبلوچستان ، عملیات ساماندهی معابر روستایی بدون وقفه در حال انجام است و پس از اجرای این طرح در ۲۰ روستا، ساماندهی معابر ۳۵ روستای دیگر نیز تا پایان سال در برنامه قرار دارد.

روح‌الله جهانتیغ فرماندار زهک، با بیان اینکه روند اجرای طرح های عمرانی در شهرستان با وجود گرمای شدید تابستان متوقف نشده است، اظهار کرد: عملیات ساماندهی معابر روستایی به عنوان یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم، با جدیت در حال اجراست و تاکنون این طرح در ۱۵ روستای شهرستان به انجام رسیده و ۵ روستای دیگر در حال انجام است.