رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی گفت: باید تا پایان برنامه هفتم در خیلی از تولید محصولات به خودکفایی برسیم.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، محمد جواد عسگری رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در برنامه صف اول شبکه خبر گفت: امنیت غذایی یکی از مباحث جدی هر جامعه و هر کشوری است. قطعا در قالب نقشه راه باید حرکت کرد و با برنامه پیش رفت.

وی ادامه داد: خوشبختانه در بحث امنیت غذایی، در برنامه هفتم توسعه ما با بهره گیری از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های متخصصین، کشاورزان پیشرو، بهره بردارانی که با علاقمندی این کار را انجام می‌دادند کار را جلو بردیم و در برنامه هفتم هم در حوزه آب، کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، تقریبا یک برنامه جامع و کامل تدارک دیده‌ایم.

عسگری افزود: با توجه به اتفاقاتی که در گذشته افتاده بود ۳۰ درصد برنامه ششم اعم از توسعه احکام دائمی اجرایی در حوزه امنیت غذایی، آب، کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، اجرا نشده بود، مجلس شورای اسلامی برنامه هفتم توسعه را کامل و جامع دیده است به طوری که مهم این است که در این حوزه اجرا و کار‌های عملیاتی صورت بگیرد.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی افزود: ما در حال حاضر داریم وارد سال سوم برنامه ۵ ساله هفتم می‌شویم. علیرغم جلساتی که گذاشته شده برنامه ریزی‌هایی که صورت گرفته، عقب ماندگی‌هایی داریم که باید برطرف شود.

عسگری بیان کرد: ما در دفاع مقدس هست ساله که جنگیدیم و حرکت‌های بسیار خوبی انجام شد در حوزه دفاع و ملت بزرگ ایران، امتحان خودشان را پس دادند. شرایط آن موقع ما بسیار سخت بود انقلاب نوپایی شکل گرفته بود در حال حاضر هم حمله غافلگیرانه‌ای صورت گرفت، الان که در حوزه آفندی دشمن را زمین گیر کردیم بالاخره یک اتفاقی بزرگی در دنیا افتاده و الان هم به تعبیر خود کارشناسان بین المللی و خود آمریکایی‌ها چهارمین قدرت نوظهور دنیا خودش را نشان داده، بنابراین نباید بهانه بکنیم مسئله جنگ را، کاری مشخص است با برنامه جلو رفته در قالب قانون به دولت ابلاغ شده است و حتما برنامه ۵ ساله هفتم توسعه باید اجرا شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی گفت: باید تا پایان برنامه هفتم در خیلی از تولید محصولات به خودکفایی برسیم نه تنها خودکفایی بلکه فراتر از به طوری که بتوانیم صادرات انجام بدهیم این‌ها در برنامه هفتم آمده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در بحث محصولاتی مثل روغن که ۹۰ درصد آن وارداتی است افزود: باید بین ۴۰ تا ۶۰ درصد در پایان برنامه هفتم توسعه برسیم، این‌ها خروجی‌های خوبی خواهد داشت، خروجی اول آن این است که ظرفیت‌ها و قابلیت‌های بالقوه ما در کشور به صورت بالفعل می‌شود. نکته دوم اشتغال زایی بسیار خوبی ایجاد خواهد شد و نکته سوم وابستگی را به حداقل می‌رساند

عسگری تصریح کرد: در جمع بندی اگر برنامه هفتم توسعه در حوزه آب، کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست خوب عمل کنیم، مشکل کم آبی مان و نیاز‌های امنیت غذایی مان برطرف خواهد شد، به طور کلی کشاورزی بزرگترین بخش خصوصی اقتصاد کشور است سه برابر صنعت بازدهی دارد ۴ و نیم میلیون بهره بردار و ۲۵ درصد اشتغال مربوط به این بخش است.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی گفت: ما حتما باید اشتغال را از ۲۵ درصد در این بخش به ۳۰ درصد برسانیم.

وی افزود: بنابراین به اعتقاد من اگر برنامه هفتم توسعه در حوزه امنیت غذایی آب، کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست عملیاتی شود هنوز فرصت داریم، حتما به یک نقطه مطلوبی خواهیم رسید حتما رضایتمندی مردم را در پی خواهیم داشت حتما بازار‌های منطقه که یک فرصت بسیار استثنایی است برای ما، می‌توانیم تصاحب کنیم و مشکلات مان را حل کنیم.

عسگری اضافه کرد: من معتقدم هستم که تا پایان برنامه هفتم دو سال تا دو سال و نیم دیگر مانده است اگر با اراده‌ای محکم، با نگاه انقلابی و جهادی و در راستای منویات مقام معظم رهبری و امام شهید بر اساس نیاز‌های کشور و سند چشم انداز ۲۰ ساله حرکت کنیم، حتما موفق خواهیم شد.

عسگری بیان کرد: ما تقریباً چهل میلیارد لیتر سوخت مصرفی کشور است از این میزان چهار میلیارد لیتر مربوط به بخش ماشین آلات کشاورزی است ببینید بخش کشاورزی باید نهاده، سوخت، کود، سم، بذر به‌موقع در اختیارش قرار بگیرد می‌خواهد از ماشین‌آلات کشاورزی استفاده کند حالا قانون گفته بررسی کردیم گفتیم ده درصد سوخت مورد نیاز کشور باید به بخش کشاورزی اختصاص داده بشود این دیگر سیستم، مجموعه وزارت جهاد کشاورزی باید مدیریت بکند که این مشکل برطرف شود الان خیلی از بهره‌برداران ما گله‌مندند نسبت به اینکه چرا سوخت به موقع در اختیارشان قرار نمی‌گیرد یا سوختشان قطع می‌شود پذیرفته نیست.