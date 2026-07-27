اداره کل هواشناسی استان تهران با صدور هشدار، از وزش باد خیلی شدید تا شدید، احتمال خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا در برخی مناطق استان طی سه روز آینده خبر داد.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما ، اداره کل هواشناسی استان تهران نسبت به وزش باد خیلی شدید تا شدید و احتمال خیزش گرد و خاک در نقاط مختلف استان هشدار داد.

بر اساس این هشدار، روز سه‌شنبه دامنه و ارتفاعات شمالی و مناطق جنوب‌شرق استان و روز‌های چهارشنبه و پنج‌شنبه دامنه و ارتفاعات شمالی و مناطق جنوبی و غربی تهران تحت تأثیر این شرایط جوی قرار می‌گیرند.

هواشناسی به شهروندان توصیه کرده است ضمن رعایت نکات ایمنی، از حضور در کنار سازه‌های ناپایدار و درختان فرسوده خودداری کنند.