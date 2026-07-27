پیکر حاجیه خانم زهرا خاکدامن مادر شهید احمد نجاری قمی تشییع و در گلزار شهدای علی ابن جعفر قم به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،پیکر پاک حاجیه خانم زهرا خاکدامن مادر شهید والامقام احمد نجاری قمی از مسجد باب الجنة بر روی دستان مردم شهید پرور قم تشییع و در جوار فرزند شهیدش در قطعه ایثارگران گلزار شهدای علی ابن جعفر به خاک سپرده شد.

شهید احمد نجاری فرزند تقی سال ۱۳۴۰ در شهر مقدس قم چشم به جهان گشود و سال۱۳۶۰ در ۱۹سالگی در جبهه بستان بر اثر اصابت ترکش خمپاره به فیض عظیم شهادت نائل و پیکر مطهرش در گلزار شهدای شیخان به خاک سپرده شد.