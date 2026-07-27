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مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان تعداد فروشگاههای متصل به طرح ملی کالابرگ الکترونیک را ۴۳ هزار فروشگاه در سراسر استان اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مجتبی ظفری پور دوشنبه در ستاد تنظیم بازار خوزستان در محل استانداری با اشاره به پیوستن گسترده فروشگاههای استان به طرح کالابرگ الکترونیک بیان کرد: بیش از یک میلیون و ۷۵۰ هزار خانوار خوزستانی از مزایای این طرح برخوردار هستند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ۴۳ هزار فروشگاه در سراسر استان به شبکه ملی کالابرگ الکترونیک متصل هستند که از این تعداد ۶۴۴ فروشگاه بهصورت زنجیرهای در حال خدمترسانی به مردم هستند، افزود: با توجه به این آمار، خوزستان جایگاه سوم را در سطح کشور از نظر تعداد فروشگاههای متصل به این طرح دارد که این امر نقش بسزایی در سهولت دسترسی شهروندان به اقلام اساسی ایفا میکند.
ظفری پور ادامه داد: خوزستان در دوران جنگ تحمیلی، با وجود تمامی فشارها و محدودیتها در بحث تامین کالاهای اساسی و مدیریت شبکه توزیع سرآمد بود و هیچگاه در تامین نیازهای مردم دچار وقفه نشد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان همچنین در خصوص حمایتهای ویژه از کودکان در معرض آسیب، اظهار داشت: در راستای سیاستهای حمایتی دولت برای کمک به بهبود وضعیت تغذیه کودکان مبالغ ویژهای به کارت سرپرست خانوارهای دهکهای اول تا پنجم واریز میشود تا از بروز سوتغذیه جلوگیری به عمل آید.
عدم بهرهگیری از ظرفیتهای اقتصادی خوزستان
قائم مقام ادارهکل صنعت، معدن و تجارت خوزستان، استفاده نکردن از پتانسیل منطقه آزاد و اختیارات استانداری ویژه را فرصتسوزی دانست و خواستار تشکیل کارگروه تسهیل واردات به استان شد.
علی محمدرحمانی با اشاره به ظرفیتهای بی نظیر استان در حوزه واردات کالا اظهار کرد: خوزستان از پتانسیلهای استراتژیکی همچون منطقه آزاد و امتیازات استانداری ویژه برخوردار است، اما متاسفانه شاهد آن هستیم که این فرصتهای ارزشمند مورد بهرهبرداری مطلوب قرار نمیگیرند.
وی افزود: این مزیتها نه تنها برای خوزستان بلکه برای استانهای همجوار نیز راهگشا هستند و میتوانند با ایجاد تحرک اقتصادی، منافع قابلتوجهی برای کل منطقه به همراه داشته باشند.
رحمانی با ابراز گلایه از روند فعلی تعاملات تصریح کرد: متاسفانه در بسیاری از موارد، مسئولان منطقه آزاد همکاری لازم را ندارند و در همین راستا پیشنهاد میشود کارگروهی تخصصی برای استفاده از ظرفیت منطقه آزاد جهت واردات کالا تشکیل شود و با فراخوان تجار و فعالان اقتصادی، شرایط برای مشارکت فعال آنان در این بخش فراهم شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به چالشهای حوزه لوازم خانگی اشاره کرد و گفت: متاسفانه ممنوعیت واردات چهار قلم کالای خانگی، بازتاب منفی بر بازار داشته و منجر به گرانی و افزایش فشار اقتصادی بر مصرفکنندگان شده است، از این رو ضروری است برای حل این معضل و کاهش التهاب بازار، در سیاستهای محدودکننده وارداتی بازنگریهای لازم صورت پذیرد.
در خوزستان ۲۰۰ هزار واحد صنفی فعال است.