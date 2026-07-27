به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، علی‌اصغر ذاکری‌هرندی با اشاره به اتخاذ رویکردی هماهنگ و عملیاتی برای مقابله با این پدیده گفت: جلوگیری از برداشت‌های بی‌رویه از سفره‌های آب زیرزمینی، بازچرخانی و استفاده از پساب‌های تصفیه‌شده و کاهش هدررفت آب، از مهم‌ترین اقدامات برای مهار این بحران است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمان افزود: شهرداری‌ها در مدیریت پایدار منابع آب نقش ویژه‌ای دارند و استفاده از پساب تصفیه‌شده برای آبیاری فضای سبز، تجربه‌ای موفق در برخی استان‌هاست که باید در کرمان نیز با جدیت پیگیری شود.

وی همچنین با تاکید برنقش سازمان نظام مهندسی در کاهش آثار فرونشست ادامه داد: نظارت دقیق بر اجرای ضوابط فنی، رعایت استاندارد‌های مهندسی و توجه به الزامات مقاوم‌سازی در ساخت‌وساز‌ها باید با جدیت پیگیری شود.

وی از اهمیت تهیه اطلس فرونشست و انجام مطالعات ریزپهنه‌بندی نیز سخن گفت و افزود: دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها و سازمان نظام مهندسی از ظرفیت مطالعات زمین‌شناسی در برنامه‌ریزی‌های شهری و اجرای طرحهای عمرانی استفاده کنند.

ذاکری‌هرندی با اعلام آمادگی استانداری کرمان برای حمایت از طرح‌های مطالعاتی مرتبط با فرونشست، بر ضرورت آغاز هرچه سریع‌تر مطالعات تخصصی و تقویت هماهنگی دستگاه‌های مسئول برای پیشگیری از گسترش این بحران نیز تاکید کرد.

وی هشدار داد : ادامه روند پدیده فرونشست زمین می‌تواند خسارت‌های گسترده‌ای به زیرساخت‌ها، اراضی و سکونتگاه‌های استان وارد و آینده توسعه کرمان را با خطر جدی روبه‌رو کند.