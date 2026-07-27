تعیین تکلیف پرونده ۱۰ واحد تولیدی کهگیلویه و بویراحمد
چالشهای پیشروی ۱۰ واحد تولیدی در حوزههای مختلف کشاورزی، دامپروری و صنایع تبدیلی در کهگیلویه و بویراحمد برطرف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد،سید رضا آذرگون،معاون برنامهریزی امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: چالشهای پیشروی ۱۰ واحد تولیدی در بخشهای دام و طیور، شیلات، صنایع تبدیلی و تکمیلی استان و همچنین پروندههای مرتبط با واگذاری اراضی بررسی و درباره آنها تصمیمگیری شد.
آذرگون افزود: هدف از برگزاری این نشستها کوتاه کردن مسیر اداری برای تولیدکنندگان و فراهم کردن زمینه بازگشت واحدهای راکد به چرخه تولید است.
معاون برنامهریزی امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: در این نشست تمرکز ویژهای بر رفع موانع صدور مجوزها وجود داشت که از مهمترین دغدغههای فعالان این بخش به شمار میرود.
آذرگون خاطرنشان کرد: درباره امهال تسهیلات بانکی نیز با حضور نمایندگان بانکهای کشاورزی و توسعه تعاون رایزنیهایی انجام شد تا فشار مالی بر تولیدکنندگان کاهش یابد.
وی تصریح کرد: حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی از جمله آب منطقهای، نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، صنعت، معدن و تجارت و راهداری موجب شد پروندهها بهصورت موردی بررسی و راهکارهای اجرایی آنها در همان نشست مصوب شود.