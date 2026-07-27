چالش‌های پیش‌روی ۱۰ واحد تولیدی در حوزه‌های مختلف کشاورزی، دامپروری و صنایع تبدیلی در کهگیلویه و بویراحمد برطرف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ،‌سید رضا آذرگون،معاون برنامه‌ریزی امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: چالش‌های پیش‌روی ۱۰ واحد تولیدی در بخش‌های دام و طیور، شیلات، صنایع تبدیلی و تکمیلی استان و همچنین پرونده‌های مرتبط با واگذاری اراضی بررسی و درباره آن‌ها تصمیم‌گیری شد.

آذرگون افزود: هدف از برگزاری این نشست‌ها کوتاه کردن مسیر اداری برای تولیدکنندگان و فراهم کردن زمینه بازگشت واحدهای راکد به چرخه تولید است.

معاون برنامه‌ریزی امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: در این نشست تمرکز ویژه‌ای بر رفع موانع صدور مجوزها وجود داشت که از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان این بخش به شمار می‌رود.

آذرگون خاطرنشان کرد: درباره امهال تسهیلات بانکی نیز با حضور نمایندگان بانک‌های کشاورزی و توسعه تعاون رایزنی‌هایی انجام شد تا فشار مالی بر تولیدکنندگان کاهش یابد.