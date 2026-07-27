همزمان با تداوم گرمای بالای ۵۰ درجه در خوزستان، شهروندان آبادان و خرمشهر با رعایت الگوی مصرف، همراهی خود را با برنامه‌های مدیریت مصرف برق افزایش داده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، با تداوم موج گرما و ثبت دمای بیش از ۵۰ درجه سانتی‌گراد در برخی نقاط خوزستان، مدیریت مصرف برق بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته و شهروندان آبادان و خرمشهر با رعایت الگوی مصرف، در پایداری شبکه برق نقش‌آفرینی می‌کنند.

شهروندان با تأکید بر ضرورت صرفه‌جویی در مصرف برق، کاهش استفاده همزمان از وسایل سرمایشی و سایر لوازم پرمصرف را گامی مؤثر در عبور از روزهای گرم تابستان می‌دانند.

مسئولان صنعت برق نیز از مشترکان خواسته‌اند در ساعات اوج مصرف، از ساعت ۱۳ تا ۱۷ و ۱۹ تا ۲۳، از به‌کارگیری وسایل برقی پرمصرف خودداری کرده و در صورت امکان تنها از یک دستگاه کولر استفاده کنند.

همراهی شهروندان با برنامه‌های مدیریت مصرف، ضمن کمک به پایداری شبکه برق، زمینه تأمین برق پایدار برای همه مشترکان را در روزهای گرم تابستان فراهم می‌کند.