جشنواره برداشت آلوی شهر خرو در تقویم رویداد‌های گردشگری کشور و به عنوان سومین رویداد گردشگری شهرستان زبرخان به ثبت رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی زبرخان گفت: شهر خرو یا به عبارت دیگر خور از شهر‌های ییلاقی شهرستان زبرخان با جاذبه‌های طبیعی و بافت قدیمی بسیار جذاب پلکانی است که مورد توجه طبیعت گردان و گردشگران قرار دارد.

عبداللهی ادامه داد: شهر خرو به دلیل وجود باغ‌های آلو به عنوان پایتخت آلوی ایران شهرت دارد و برداشت این محصول استراتژیک، جنبه اقتصادی و هم رویکرد گردشگری دارد.

وی گفت: اواخر شهریور و مهرماه هر سال برداشت این محصول آغاز می شود و بر تمام بام‌های منازل این شهر آلو‌ها را خشک کرده که چشم اندازی بسیار زیبا رقم می‌خورد و از آن به عنوان بام‌های طلایی یاد می‌شود.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی زبرخان افزود: با توجه به این‌که محصولات خاص یک منطقه نقش مهمی در جذب گردشگران دارد لذا هم‌زمان با برداشت این محصول برگزاری جشنواره‌ها می‌تواند نقش ارزنده‌ای در رونق گردشگری شهر خرو و شهرستان زبرخان داشته باشد.

عبداللهی گفت: این جشنواره هم‌زمان با هفته بزرگداشت گردشگری برگزار خواهد شد.