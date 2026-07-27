خرید تضمینی ۱۴۰ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان در استان مرکزی
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مرکزی از خرید تضمینی بیش از ۱۴۰ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان خبر داد و گفت: پیشبینی میشود امسال میزان خرید گندم در استان از سال گذشته بیشتر باشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
غلامرضا ملکی، قیمت متوسط خرید تضمینی گندم را با احتساب افت متوسط، ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم اعلام کرد و افزود: تاکنون حدود ۴۰۰ میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران پرداخت شده است.
او با اشاره به روند پرداخت مطالبات گندمکاران گفت: فهرست کشاورزان به صورت روزانه به بانک ارسال و در سامانه بارگذاری میشود و کشاورزان هرچه سریعتر محصول خود را برداشت و به مراکز خرید تحویل دهند، در صف پرداخت قرار گرفته و مطالبات خود را زودتر دریافت میکنند.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مرکزی با اشاره به خرید ۱۷۰ هزار تن گندم از کشاورزان در سال گذشته گفت: با توجه به شرایط مطلوب بارشها، پیشبینی میشود امسال میزان خرید گندم از کشاورزان افزایش یابد.
ملکی افزود: استان مرکزی از استانهای گندمخیز کشور است و گندم مازاد بر نیاز استان به دیگر استانها ارسال میشود.
خرید تضمینی گندم در استان مرکزی تا پایان شهریورماه ادامه دارد.