به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ غلامرضا ملکی، قیمت متوسط خرید تضمینی گندم را با احتساب افت متوسط، ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم اعلام کرد و افزود: تاکنون حدود ۴۰۰ میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران پرداخت شده است.

او با اشاره به روند پرداخت مطالبات گندمکاران گفت: فهرست کشاورزان به صورت روزانه به بانک ارسال و در سامانه بارگذاری می‌شود و کشاورزان هرچه سریع‌تر محصول خود را برداشت و به مراکز خرید تحویل دهند، در صف پرداخت قرار گرفته و مطالبات خود را زودتر دریافت می‌کنند.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مرکزی با اشاره به خرید ۱۷۰ هزار تن گندم از کشاورزان در سال گذشته گفت: با توجه به شرایط مطلوب بارش‌ها، پیش‌بینی می‌شود امسال میزان خرید گندم از کشاورزان افزایش یابد.

ملکی افزود: استان مرکزی از استان‌های گندم‌خیز کشور است و گندم مازاد بر نیاز استان به دیگر استان‌ها ارسال می‌شود.

خرید تضمینی گندم در استان مرکزی تا پایان شهریورماه ادامه دارد.