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در مراسم بدرقه زائران اربعین حسینی در شهرستان اسلامشهر، از تجهیز بیش از ۸۰ دستگاه اتوبوس برای جابهجایی زائران خبر داده شد. طبق اعلام سازمان حملونقل شهرداری، تاکنون بیش از ۲۰۰۰ نفر از این شهر به مرز مهران اعزام شدهاند و خدمات رایگان حملونقل در مرز مهران نیز برای تسهیل تردد زائران در حال ارائه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس سازمان حملونقل عمومی و بارمسافر شهرداری اسلامشهر در این مراسم با اعلام آمادگی کامل ناوگان حملونقل شهرداری برای خدمترسانی به زائران اباعبدالله الحسین (ع) اظهار داشت: شهرداری اسلامشهر در قالب ستاد اربعین شهرستان، بیش از ۸۰ دستگاه اتوبوس شامل ۲۰ دستگاه شهری و ۶۰ دستگاه برونشهری را برای جابهجایی زائران تجهیز کرده است.
وی با اشاره به اینکه تاکنون بیش از ۲۰۰۰ زائر از اسلامشهر به مرز مهران منتقل شدهاند، افزود: طی ۱۰ روز گذشته، اعزامها بهطور مستمر و با ظرفیت روزانه ۱۰ تا ۱۵ دستگاه اتوبوس انجام شده و برنامهریزی برای بازگشت زائران نیز در دستور کار قرار دارد.
حسن گلیج همچنین از خدمات ۱۵ روزه اتوبوسهای شهرداری در مرز مهران خبر داد و تصریح کرد: این ناوگان بهطور رایگان زائران را از پارکینگها به پایانه مرزی منتقل میکند و در این مدت در خدمت کلیه ترددکنندگان از مرز مهران خواهد بود.