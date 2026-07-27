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معاون امنیتی انتظامی استاندار خوزستان از راه اندازی پایانه برونشهری در محوطه مرز شلمچه با هدف تسهیل جابهجایی زائران و افزایش سرعت انتقال مسافران به مقاصد مختلف خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ولیالله حیاتی با اشاره به راه اندازی پایانه برونشهری در محوطه مرز شلمچه با هدف تسهیل جابهجایی زائران و افزایش سرعت انتقال مسافران به مقاصد مختلف، گفت: این پایانه با هدف تسهیل جابهجایی زائران و افزایش سرعت انتقال مسافران به مقاصد مختلف، خدماترسانی خواهد کرد.
وی به افزایش سهمیه کارتهای سوخت در سطح شهرستان خرمشهر اشاره کرد و افزود: این اقدام در راستای تامین نیاز ناوگان حملونقل و رفاه زائران انجام شد.
حیاتی با بیان اینکه همه پیشبینیها برای بازگشت زائران اندیشیده شده است، اظهار داشت: با بهرهبرداری موقت از پل خرمشهر، زیرساختهای لازم برای مدیریت رفت و آمد زائران فراهم شده و مشکلی در روند بازگشت زائران پیشبینی نمیشود.
معاون امنیتی، انتظامی استاندار خوزستان بیان کرد: تمامی ظرفیتهای حملونقل شامل اتوبوس، قطار و کشتی برای انتقال زائران در مسیرهای خرمشهر، شلمچه و بصره در رفت و برگشت بهکار گرفته خواهد شد تا بازگشت زائران با سهولت، ایمنی و نظم انجام شود.
وی ادامه داد:خدماترسانی به زائران تا پنج روز پس از اربعین ادامه خواهد داشت و تمامی دستگاههای اجرایی تا بازگشت آخرین زائر در آمادهباش کامل خواهند بود.
معاون امنیتی انتظامی استانداری خوزستان افزود: شهرداریهای تهران و شیراز نیز مانند ایام ورود زائران، تا زمان بازگشت آخرین نفر در حوزه خدمات شهری و پشتیبانی به فعالیت خود ادامه خواهند داد.
مرزهای شلمچه و چذابه در استان خوزستان مهمترین گذرگاههای زمینی تردد زائران اربعین به شمار میروند، با نزدیک شدن به اربعین حسینی، روند ورود و خروج زائران از این ۲ پایانه بهصورت روزانه افزایش مییابد.
مرز شلمچه یکی از مهمترین گذرگاههای رسمی ایران و عراق در استان خوزستان است که در ایام اربعین از مبادی اصلی تردد زائران به شمار میرود، فاصله این مرز تا اهواز حدود ۱۴۵ کیلومتر است.