به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، سید مجتبی جلالی پور با گرامیداشت روز کارآفرینی و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، گفت: یکی از رسالت‌های اصلی کمیته امداد طی سال‌های اخیر، توانمندسازی مددجویان با ایجاد بستر لازم برای کسب درآمد پایدار برای این افراد است.

وی با اشاره به برگزاری دوره‌های آموزش مهارت برای بیش از ۱۱ هزار نفر طی سال گذشته، افزود: پیش بینی شده است سالجاری حدود هفت هزار و ۴۵۰ نفر مددجویان کمیته امداد استان، از دوره‌های آموزش- مهارت کسب و کار، کودک و نوجوان و پایدارسازی مشاغل با همکاری سازمان فنی و حرفه‌ای، جهاد کشاورزی، شبکه دامپزشکی، جهاد دانشگاهی، آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای و... بهره‌مند شوند.

مدیرکل کمیته امداد گیلان با بیان اینکه پیش بینی شده است در سال جاری هشت هزار و صد فرصت شغلی با اعتبار یک هزار و ششصد میلیارد تومان ایجاد شود، گفت: سال گذشته پنج هزار و ۷۱۰ فرصت شغلی با اعتبار هزار و ۵۵ میلیارد تومان در استان ایجاد شد.

وی خاطر نشان کرد: افراد واجد شرایط می‌توانند از طریق سامانه حیات درخواست خود را ثبت کنند تا پس از ارزیابی و کسب امتیاز لازم، از این تسهیلات بهره‌مند شوند.

جلالی پور با اشاره به اقدامات کمیته امداد در زمینه ایجاد فرصت مناسب برای کسب درآمد پایدار توسط مددجویان، گفت: آمایش و نیازسنجی، مشاوره شغلی و استعدادسنجی، آموزش و ارتقاء مهارت‌های شغلی، اعطای تسهیلات قرض الحسنه، هدایت تا ایجاد فرصت شغلی، نظارت و پشتیبانی جهت پایداری طرح و ایجاد زمینه فروش محصولات تولیدی از جمله اقدامات این نهاد برای ایجاد اشتغال پایدار و توانمندسازی مددجویان است.

وی توجه به راهبری شغلی و مزیت سنجی ایجاد اشتغال را از کار ویژه‌های مهم کمیته امداد بر شمرد و افزود: ایجاد شبکه‌ای از مشاغل بومی و پُردرآمد، تأکید بر تکمیل زنجیره صنایع و مهارت آموزی از جمله اقدامات کمیته امداد در راستای احیای صنایع بومی است

مدیرکل کمیته امداد گیلان سوق دادن اشتغال به سمت مردمی کردن توسط کمیته امداد، را از دیگر رسالت‌های کمیته امداد عنوان کرد و گفت: در این راستا، از ظرفیت جهادگران، کانون‌های کارآفرینی، مراکز نیکوکاری تخصصی کارآفرینی بهره گرفته می‌شود.

جلالی پور با تأکید بر اینکه دهک‌های یک تا چهار می‌توانند از تسهیلات قرض الحسنه اشتغالزایی برخوردار شوند، گفت: برطرف کردن نیاز‌های اساسی اقشار کم برخوردار، افزایش شأن و منزلت این قشر، کاهش نرخ بیکاری و افزایش درآمد محرومان برای کاهش فاصله طبقاتی، افزایش مناعت طبع خانواده‌ها و افزایش تولید ملّی از اهداف این طرح است.