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این روزها با گرمتر شدن هوا، مدیریت مصرف انرژی بیش از پیش ضرورت یافته و صرفه جویی مهمترین راه عبور از گرمای سوزان تابستان است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان،اجرای «پویشی برای همدلی» و تنظیم لوازم سرمایشی روی دمای ۲۵ درجه سانتیگراد، فرصتی است تا گرمای تابستان را به گرمای همدلیها تبدیل کنیم؛ اقدامی کوچک که اثرگذاری ملی دارد.
یکی دیگر از راهکارهای کاهش ناترازی برق، نصب صفحههای خورشیدی خانگی است که کمیته امداد امام خمینی کبودراهنگ در همین راستا برای خانوادههای مددجویان ۵۰ مورد صفحههای خورشیدی ۵ کیلوواتی با تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی نصب کرده است.
این کار هم به ناترازی برق کمک میکند و هم به اقتصاد خانوادهها یاری میرساند.