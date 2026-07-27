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با حکم مسعود رهنما، رئیس فدراسیون کاراته، احمد شقاقی به عنوان رئیس سازمان سبکهای آزاد این فدراسیون منصوب کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسعود رهنما، رئیس فدراسیون کاراته در حکمی، احمد شقاقی را به عنوان رئیس سازمان سبکهای آزاد این فدراسیون منصوب کرد.
در متن این حکم آمده است: نظر به تعهد، شایستگی، تجارب و تخصص جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان رئیس سازمان سبکهای آزاد فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران منصوب میشوید. انتظار میرود با اتکال به خداوند متعال و بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، در راستای توسعه، ساماندهی و ارتقای سبکهای آزاد کاراته، در انجام وظایف محوله موفق و مؤید باشید.