

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسعود رهنما، رئیس فدراسیون کاراته در حکمی، احمد شقاقی را به عنوان رئیس سازمان سبک‌های آزاد این فدراسیون منصوب کرد.

در متن این حکم آمده است: نظر به تعهد، شایستگی، تجارب و تخصص جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان رئیس سازمان سبک‌های آزاد فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران منصوب می‌شوید. انتظار می‌رود با اتکال به خداوند متعال و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، در راستای توسعه، ساماندهی و ارتقای سبک‌های آزاد کاراته، در انجام وظایف محوله موفق و مؤید باشید.