شورای آموزش و پرورش شهرستان مهاباد در نشست اخیر خود، با تصویب چندین دستورکار کلیدی، مسیر اجرای برنامه‌های تابستانی دانش‌آموزان و توسعه زیرساخت‌های آموزشی این شهرستان را هموار کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، در این نشست، از آمادگی ۶۳ پایگاه تابستانی در مهاباد خبر داده شد. مقرر شد دانش‌آموزان پس از پایان امتحانات نهایی، بتوانند از ظرفیت این پایگاه‌ها برای بهره‌مندی از برنامه‌های آموزشی، فرهنگی، ورزشی و مهارت‌آموزی استفاده کنند. این اقدام با هدف استفاده بهینه از زمان تابستان و ارتقای سطح توانمندی‌های دانش‌آموزان صورت می‌گیرد.

یکی دیگر از محور‌های اصلی نشست، بررسی موضوع شهریه مدارس نمونه‌دولتی و هیئت‌امنایی برای سال تحصیلی پیش رو بود.

کریم سلیمانی، مدیر آموزش و پرورش مهاباد، در این باره گفت: با توجه به سطح خدمات آموزشی، استفاده از معلمان مجرب و برگزاری برنامه‌های فوق‌برنامه، شهریه مدارس پس از طی مراحل قانونی و تأیید فرمانداری، به‌صورت رسمی به اطلاع اولیا خواهد رسید.

او همچنین از آغاز طرح تدوین بانک اطلاعاتی فضا‌های آموزشی شهرستان خبر داد و افزود: این طرح با همکاری اداره کل نوسازی مدارس و به دستور استانداری و فرمانداری ویژه مهاباد در حال اجرا است. هدف از این طرح، بررسی جامع وضعیت مدارس در مناطق شهری و روستایی و شناسایی دقیق نیاز‌های آتی شهرستان جهت احداث و توسعه فضا‌های آموزشی است.

در ادامه این نشست، بر ضرورت حفظ اراضی آموزشی و جلوگیری از تغییر کاربری آنها تأکید شد.

محمدصادق امیرعشایری، فرماندار ویژه مهاباد، با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های آموزشی گفت: با توجه به رشد جمعیت و توسعه شهری، نیاز به فضا‌های آموزشی بیش از گذشته احساس می‌شود. زمین‌های آموزشی باید صرفاً برای ساخت مدارس آینده حفظ شوند و هیچ دستگاهی نباید زمینه تغییر کاربری این اراضی را فراهم کند؛ چرا که هدف نهایی، تربیت دانش‌آموزان توانمند است.

در پایان نشست، بر ضرورت تسریع در اجرای طرح‌های عمرانی آموزشی، حمایت ویژه از مدارس روستایی و همچنین برگزاری همایش «خیران مدرسه‌ساز» جهت جذب مشارکت‌های مردمی و توسعه زیرساخت‌های آموزشی شهرستان تأکید شد.