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با هوشیاری نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی، از انتقال چوبهای تاغ به خارج از استان جلوگیری شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛اصغر عربی رئیس بازرسی و مدیرت عملکرد اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان در جمع خبرنگاران اعلام کرد: ماموران پاسگاه ویژه حفاظت از منابع طبیعی کرمان، ازیک انبارواحد گاوداری واقع در حاشیه تاغزارهای کرمان مقادیر قابلتوجهی چوب شناسایی شد که با دستور قضایی، محموله توقیف شد.
فرمانده پاسگاه ویژه منابع طبیعی شهرستان کرمان نیز بیان کرد: قاچاقچیان با مشاهده نیروهای عملیاتی، قصد داشتند با به آتش کشیدن بخشی از محموله، ادله جرم را از بین ببرند که با سرعت عمل و اقدام به موقع مأموران، این اقدام خنثی و محموله قاچاق پیش از هرگونه آسیبِ بیشتر، کشف و ضبط شد.
کاظمیزاده با تأکید بر اهمیت راهبردی تاغزارها گفت: درختان تاغ کمربند حفاظتی در مناطق کویری و بیابانی، نقشی حیاتی در تثبیت خاک، جلوگیری از فرسایش بادی و کاهش آثارمخرب ریزگردها ایفا میکنند و هرگونه تخریب یا برداشت غیرمجاز از این گونههای حفاظتی، اکوسیستم منطقه را دچار آسیبهای جبرانناپذیر و روند بیابانزایی را تشدید میکند.